ЗСУ просунулися поблизу Авдіївки на Донеччині, — ISW (карта)

Геолокаційні кадри від 5 лютого свідчать про те, що ЗСУ мають успіхи в поблизу Невельського. За даними Генштабу, впродовж доби лише в районі Авдіївки відбито 29 ворожих атак.

Бійці Сил оборони України здійснили просування на Авдіївському напрямку та продовжували бої на кількох ділянках фронту. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни у звіті за 5 лютого.

Зазначається, що в Авдіївці тривають позиційні бої і на їхньому тлі українські захисники мають певні успіхи. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на північний схід від Невельського — на південний захід від Авдіївки.

Між тим, російські джерела стверджували, що російські війська просунулися в південно-східному Первомайському — на південний захід від Авдіївки, та на півночі Авдіївки на 1 км вглиб міста. ISW не знайшов візуального підтвердження жодного з цих тверджень.

Карта боїв в Авдіївці станом на 5 лютого

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового та біля Тоненького та Сєвєрного, а також на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 6 лютого повідомили, що на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 лютого українські журналісти повідомляли, що росіяни закріпились на одній з вулиць на північній околиці Авдіївки, а передові підрозділи ворога зараз перебувають на відстані біля півтора кілометри від вʼїзду у місто.

Також 4 лютого повідомлялося, що ЗС РФ увійшли до Авдіївки з боку кар'єру. Їм вдалося обійти бойові порядки ЗСУ та закріпитися в житловій забудові.