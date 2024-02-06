Наступають за всією лінією: в ISW підтвердили успіхи ЗС РФ біля Куп'янська, Кремінної та Бахмута (карти)

За даними аналітиків, підрозділам 1-ї гвардійської танкової армії РФ не вдалася спроба оточити угруповання ЗСУ на ділянці траси Сватове — Кремінна. Окупанти готують нову атаку.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Куп'янська та на захід від Кремінної на тлі бойових зіткнень на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна, що тривали 5 лютого. На геолокованих кадрах за 4 лютого видно, що ЗС РФ дещо просунулися на північ від Синьківки та на схід від Ямполівки. Про це пише Інститут вивчення війни у зведенні від 5 лютого.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що підрозділам 1-ї гвардійської танкової армії РФ не вдалася первісна спроба оточити тактичне угруповання Сили оборони, яке обороняє ділянку траси Р07 (Сватове — Кремінна). Але, судячи з усього, російські війська готують нову атаку. Машовець повідомив, що російські підрозділи спробували прорватися на рубежі Кислівка — Котлярівка (на північний захід від Сватового), щоб узяти угруповання Сил оборони в районі Степової Новоселівки в тактичне оточення та зрештою витіснити на схід від траси Р07.

За словами Машовця, 12-му танковому полку однак не вдалося прорвати рубіж Кислівка — Котлярівка з півдня, а 26-й танковий полк ЗС РФ втратив темп ще до того, як встиг завершити тактичне оточення з півночі.

Карта Луганської області

Машовець повідомив, що спроби оточити угруповання українських військ у районі Степової Новоселівки не припиняються, а підрозділи ЗС РФ посилюють для чергової спроби прориву українських рубежів із півдня.

HIMARS у Лисичанську

Після нещодавнього удару РСЗВ HIMARS в окупованому Лисичанську загинув щонайменше один впливовий російський чиновник із окупаційної адміністрації. За словами очільника так званої ЛНР Леоніда Пасічника, 3 лютого від удару HIMARS загинув "міністр" із надзвичайних ситуацій полковник Олексій Потелещенко. За іншими даними, під час удару загинули 28 осіб, багато хто з них могли бути чиновниками, прокурорами та співробітниками правоохоронних органів окупаційної адміністрації, які зібралися на святкування. Але в ISW немає підтверджень цього.

Бахмут

Мапа Бахмута

Нещодавно російські війська домоглися підтвердженого просування в районі Сіверська (на північний схід від Бахмута). Геолоковані кадри, опубліковані 3 лютого, показали просування ЗС РФ на північ від Веселого (15 км від Сіверська).

5 лютого тривали позиційні бої в районі Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту не було зафіксовано. Українські та російські джерела повідомляють, що позиційні бої тривали в районі Богданівки, Кліщіївки й Іванівського.

Донецьк

5 лютого тривали позиційні бої на захід і південний захід від Донецька. Але підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не було. Повідомляють про бої на захід від міста, у районі Красногорівки та в районі Новомихайлівки та Георгіївки.

За словами Костянтина Машовця, ЗС РФ готуються перемістити основні зусилля на північ від Новомихайлівки в напрямку Олександрівки — Новомихайлівки та Мар'їнки — Перемоги.

Кордон Донецької та Запорізької областей

5 лютого в цьому районі тривали позиційні бої. Повідомлялося про бої в районі Золотої Ниви та Приютного. ЗС РФ діють біля Старомайорського та Новодонецького. На опублікованих кадрах вертольоти Ка-52 завдавали ударів у районі Малинівки.

Запорізька область

Роботине на карті

На цій ділянці лінія не змінилася, позиційні зіткнення тривають. Російські джерела повідомили про просування в районі південного сходу від Роботиного, але з уточненням, що невідомо, чи вдалося закріпитися.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони відбили чотири російські атаки біля Роботиного.

Кринки

Карта лівобережжя Дніпра

На лівому березі Дніпра в Херсонській області тривають позиційні бої. Відомий прокремлівський блогер повідомив, що ЗСУ застосовують мобільні системи радіоелектронної боротьби, коли переправляються через річку.

Повідомляється, що російські дрони все ще завдають ефективних ударів по групах ЗСУ на Дніпрі. Повідомляється також, що російські війська стали краще протистояти FPV-дронам України.

Нагадаємо, що нещодавно Сили оборони просунулися в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв.

Також повідомлялося, що повільна західна допомога не дозволяє Україні використовувати високоточні контрбатарейні системи.