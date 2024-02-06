В армію Латвії постачалися продукти з Білорусі та РФ, — ЗМІ

У Збройних силах виправдовуються, що ввезення продуктів не підпадає під санкції, а в Міноборони заявили, що продуктів "невідповідного походження" у їдальнях ЗС Латвії бути не може.

Національні збройні сили Латвії отримували продукти від Росії та Білорусі. Зокрема, їм постачався російський чай та білоруська сіль. Про це повідомили на портал Delfi.

Зазначається, що Національні збройні Сили Латвії замовляють продукти харчування через Державний центр логістики та закупівель. У жовтні 2023 року латвійській армії було доправлено 2,6 кілограма російського чаю, а в січні цього року НЗС отримали 6 кілограмів солі з Білорусі.

Як пояснив заступник начальника Об'єднаного штабу НЗС з питань підтримки Каспарс Здановскіс, в укладених договорах не вказано, що продукти не можуть постачатися з РФ та Білорусі. Він зауважив, що у майбутньому такий пункт включать у договір, але додав, що продукти харчування під санкції не потрапляють.

Також в Оперативному штабі повідомили, що рішення про припинення співпраці з постачальником має ухвалювати суд.

В Міністерстві оборони Латвії такими новинами обурилися і наголосили, що російських та білоруських продуктів у їдальнях Збройних сил Латвії бути не може.

"Товари контролюються і будуть контролюватися, а постачальникам потрібно зважати на правові наслідки за постачання товарів невідповідного походження", – зазначив міністр оборони Андріс Спрудс.

Зараз відповідні служби проводять консультації з юристами щодо того, чи можна застосувати заходи проти конкретного комерсанта. Поки що поширення цих товарів у системі державних і муніципальних закупівель призупинено.

Прем'єр-міністерка Евіка Сіліня відповіла, що заборонити ввезення таких товарів до Латвії можна спільним рішенням Європейського союзу.

Нагадаємо, що У ЄС хочуть обмежити переміщення російських дипломатів Шенгенською зоною. Пропозицію внесено до 13 пакету санкцій.

Раніше повідомлялося, що молдавські компанії, попри санкції Заходу постачали авіазапчастини до РФ. Вони взаємодіяли з російськими авіакомпаніями, такими як "Победа", "Россия" і S7 Airlines.