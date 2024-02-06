Знову проблеми: навчально-бойовий літак Boeing T-7A затримується через логістику

Через нові проблеми з ланцюгом постачань отримання наступних двох літаків затримується. Наразі T-7A приніс Boeing збитку на понад 1 млрд доларів через проблеми з виробництвом.

Новий навчально-бойовий літак Boeing T-7A знову зіткнувся з новими проблемами, через що він може ще більше затриматися. Зараз він відстає від графіка на 2 роки. Про це повідомляє Breaking Defense.

Компанія Boeing повідомила, що "невідомі проблеми" з окремими деталями до літака призвели до затримки планів постачання двох літаків T-7A для Повітряних сил США. Наразі армія отримала тільки три навчально-бойові літаки. Також затримується запуск виробничої лінії T-7A, яка має бути запущена десь у середині 2024 року. Раніше її мали запустити на початку 2024 року.

"Були різні проблеми з деталями, які спричинили певні затримки, але ми починаємо їх отримувати, і постачання [двох випробувальних літаків] неминучі", — сказав представник Boeing у коментарі журналістам.

Очікується, що вони будуть доставлені найближчим часом. Представник виробника сказав, що постачання перших трьох Boeing T-7A стане ключовим етапом для початку льотних випробувань американськими Повітряними силами. Початок серійного виробництва має розпочатися в лютому 2025 року. Повітряні сили встановили граничний термін для прийняття на озброєння до лютого 2026 року. Рішення про запуск виробничої лінії було досягнено за спеціальною угодою з Агенцією з управління оборонними контрактами щодо контролю за виробництвом.

Boeing зможе оцінити потенційний збиток від програми до наступного циклу прибутків. Зараз усі затримки оцінили в приблизно 1,3 млрд доларів.

Нагадаємо, 15 січні ЗМІ пояснили, чим буде особливим російський навчальний літак МіГ-УТС на заміну чеських L-39.

21 грудня Повітряні сили США отримали другу партію винищувачів F-15EX від компанії Boeing.