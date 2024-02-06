Окупанти почали застосовувати FPV-дрони. Ними уражають як цивільні, так і військові авто, розповідає боєць 24-ї бригади Станіслав Бунятов.

У прикордонних з Росією Чернігівській та Сумській областях почастішали заходи ворожих ДРГ. Вони "полюють", як на військових Сил оборони, так і на цивільне населення. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов.

"До постійних обстрілів та регулярних вилазок ДРГ, які без ідентифікації цілі, вбивають усіх, хто потрапляє в поле зору, додалися FPV. П**ори залітають в тил та тренуються на мирному населенні, знищують вишки мобільного зв’язку, цивільні та військові автомобілі, тощо. Нещодавно в Сумському районі FPV влучила в молоковоз, дивом ніхто не постраждав", — розповів він.

За його словами, такі випадки вже стали закономірними в прикордонних регіонах.

"Але ніхто не поспішає покривати лінію кордону РЕБом, хоча це можна робити планомірно, перекриваючи "дірки", через які залітають п**ори. Як дізнатися звідки залітають? Є така вау-штука, називається аналізатор дронів, коштує копійки", — написав він.

Нагададаємо, що на Чернігівщині буде діяти спеціальний прикордонний режим, який передбачає низку обмежень для громадян у 5-ти кілометровій зоні.

Раніше повідомлялося, що 3 лютого російська ДРГ намагалася перетнути український кордон у Сумській області. Українські захисники виявили рух озброєної групи в складі десяти людей. Був стрілецький бій.