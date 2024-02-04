Бій тривав півтори години: російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Сумщині (фото)

Українці помітили ворожу групу з десяти осіб на підступах до Глухівської громади. Сили територіальної оборони розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону, розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Related video

У суботу 3 лютого російська диверсійно-розвідувальна група намагалася перетнути український кордон у Сумській області. Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв у своєму Telegram.

"На Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, припинено чергову спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України", — сказав Сергій Наєв.

Важливо

Російська ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині: з'явилися нові деталі (фото)

3 січня о 18:20 українські бійці помітили рух озброєної групи в складі десяти людей на підступах до Глухівської громади. Українці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. За декілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ЗС РФ.

Зі слів Наєва, після того, як окупанти зазнали втрат, вони змінили тактику, розділившись на дві групи. Одна з них під прикриттям своєї артилерії здійснила евакуацію тіл вбитих та поранених, тоді як друга спробувала обійти опорний пункт з бокового флангу. Проте в цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група.

"Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону. Низький уклін кожному українському воїну, який стоїть на захисті нашої незалежності й робить все можливе для того, щоб наблизити нашу славетну перемогу", — додав Сергій Наєв.

Крім цього, генерал-лейтенант опублікував фото, зроблені на бойових рубежах.

Фото: Facebook / Сергій Наєв, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ

Нагадаємо, 1 лютого речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що в прикордонних районах Сумської області спостерігається найвища активність російських ДРГ. Крім цього, підвищена активність угрупувань противника зафіксована в Харківській області.

30 січня Андрій Демченко повідомив, що в Чернігівській області стало менше спроб проривання кордону ворогом, тоді як на початку минулого року цей напрям був найактивнішим.