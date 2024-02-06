СБУ викрила агентурну мережу РФ, до якої входили працівники Служби безпеки (фото)

Слідство встановило, що ФСБ, зокрема, вербувала агентів через погрози життям членам їхніх сімей, а за кожне виконане завдання фігуранти отримували кошти від РФ.

В Україні СБУ виявила та знешкодила агентурну мережу контррозвідки ФСБ. На Росію працювали 5 колишніх і чинних співробітників Служби безпеки України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що операція з виявлення російських агентів проходила в кілька етапів. У різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи. Серед них — колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.

Фігуранти мали одного й того ж куратора, який зараз перебуває на території окупованого Криму. Вони передавали йому інформацію про західне озброєння, яке отримала Україна, системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС, фортифікаційні укріплення на Одещині тощо.

Окремих фігурантів Росія завербувала ще до повномасштабного вторгнення.

"За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки збирав інформацію про місця базування українських військових і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну. Також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи й системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС", — ідеться в повідомленні.

Окрему інформацію він передавав через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер і особисто звітував резиденту ворожої спецслужби.

Ще один фігурант, який раніше проходив службу в ГУР, зливав агресору особисті дані українських захисників, а інший — розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

Слідство встановило, що ФСБ, зокрема, вербувала агентів через погрози життям членів їхніх сімей. До того ж за кожне виконане завдання вони отримували кошти від Росії.

"Слідчі Служби безпеки вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за ст. 111 ККУ (державна зрада). Їм уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — ідеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Нагадаємо, що СБУ затримала посадовця Верховного Суду України. У чоловіка вилучили майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї, прокремлівську літературу та спеціальний технічний засіб незаконного стеження.

Також СБУ 5 лютого викрила агентів ФСБ. Зокрема, затримали чиновницю міськради на Донеччині.