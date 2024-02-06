Оборонні рубежі ЗСУ: Наєв показав нові укріплення на Півночі України (відео)

Генерал-лейтенант ЗСУ повідомив, що на північних рубежах протягом останнього тижня було покладено понад 3500 протитанкових мін, прорито 4500 кілометрів протитанкового рову та 5 тисяч траншей.

Українські бійці щодня зводять нові оборонні споруди на північних рубежах України. Для зміцнення українських кордонів створюють бетонні споруди, проводять мінування місцевості й облаштовують польову фортифікацію. Про це 6 січня повідомив командир Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєв у своєму Telegram-каналі.

"Цими заходами займаються Збройні сили України й обласні військові адміністрації. ЗСУ обладнують польову фортифікацію, а ОВА облаштовують бетонні споруди й виконують інші завдання", — ідеться в пості.

Наєв зазначає, що додатково здійснюються заходи з підготовки споруд для майбутніх сил, які надійдуть у разі зростання загроз на цьому напрямку. Протягом тижня укладено понад 3500 протитанкових мін, прорито 4500 кілометрів протитанкового рову та 5 тисяч траншей. На оборонних позиціях уже встановлено близько 25 бетонних вогневих споруд.

Коментуючи роботи зі зміцнення північного кордону України, воєначальник наголосив, що система оборонних рубежів і позицій багатоешелонована. За його словами, вона вибудувана таким чином, щоб стримувати ворога, не допускати його просування та змусити його опинитися в невигідному становищі, де він потраплятиме у вогневі мішки для масового ураження.

Раніше генерал-лейтенанта Сергія Наєв розповів, що російські ДРГ постійно намагаються прорвати кордон України в Сумській, Чернігівській і Харківській області. Офіцер зазначив, що Україна має понад 1000 км спільного кордону з РФ, і цим користується противник.