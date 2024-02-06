Позивний 13: спецпризначенець ГУР розповів деталі потоплення "Ивановца" (відео)

За словами бійця, для атаки на російській ракетний катер залучили одразу 10 морських дронів Magura. Вони мають бойове навантаження 250 кг і дальність 800 км.

Головне управління розвідки Міноборони провело спецоперацію зі знищення ракетного катера "Ивановец". Боєць із позивним 13 розкрив деталі операції в інтервʼю CNN.

Секретний підрозділ ГУР має таку ж назву, як і позивний у бійця, — 13. Вони влаштували операцію зі знищення ракетного катера дуже в озері Донузлав. Для операції залучили десять морських дронів Magura V5, із них 6 уразили "Ивановца". Один дрон має бойове навантаження 250 кг, тому 6 дронів вистачило, щоб потопити російський ракетний катер.

За словами 13, морські дрони Magura V5 мають довжину всього кілька метрів і мають радіус дії близько 800 км, що дозволяє підрозділу запускати засоби з широкої смуги берегової лінії. Військовий також каже, що російські кораблі погано пристосовані для боротьби з невеликими дронами. Потоплення ракетного катера стало черговою перемогою України в кампанії зі знищення Чорноморського флоту РФ.

"Головне — відчувати дрон. Якщо його трохи стиснути, то можна втратити контроль над дроном. Я б сказав, що це ювелірна робота", — каже 13.

Морський дрон Magura може керуватися як вручну оператором, так і рухатися за заздалегідь прокладеним маршрутом. Окремо журналісти зазначають, що дрони надзвичайно маневрені. Так не може робити жоден військовий корабель.

Нагадаємо, 2 лютого Фокус розповідав, на що здатні морські дрони Magura.

Раніше джерела Фокусу розповіли, як потопили ракетний катер "Ивановец".