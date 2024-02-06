"Відправлять, куди не хочеш": командир ЗСУ розповів, що його дратує в цивільних українцях

Командир батальону БпАК Вадим Мазевич наголосив, що країну, яку "так люблять оспівувати", потрібно захищати. Він запевнив, що воюватимуть усі.

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів у складі 3-ої ОШБр Вадим Мазевич прокоментував ситуацію з мобілізацією в Україні. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого у виданні "Українська правда" 6 лютого.

Військовослужбовець підтвердив, що в Україні є проблеми з мобілізацією. За його словами, люди бояться призову.

"Але, вибачте мені, очі бояться, а руки роблять. Ви хочете жити в чудовій країні, яку так люблять оспівувати? Це треба захищати", — підкреслив захисник.

Він зазначив, що деякі українці намагаються виправдати свій страх, але "всі воюватимуть". Мазевич підтвердив, що бійцям на фронті також буває страшно, і хто скаже зворотне, збреше. Однак, як він пояснив, із часом цей страх притуплюється.

"Я не суддя, щоб засуджувати, але скажу відверто: людям, які не хочуть воювати, доведеться все одно це робити рано чи пізно. Тільки зараз є вибір, куди йти, бо є рекрутингові кампанії. А через деякий час тебе просто підхопить ТЦК або прийде повістка, і тебе відправлять туди, куди ти не хочеш", — заявив військовий.

Він розповів, що ставиться негативно й до тих, хто втік за кордон. Однак особливо воїн засуджує українців, які виїхали, щоб повернутися після завершення війни.

Мазевич зізнався, що найбільше його нині дратує повернення старих наративів. Ідеться про "лозунги", які були популярні ще у 2015—2017 роках: "Я тебя туда не посылал!", "Кто ты такой, чтобы мне указывать?", "Если ты воевал, значит, тебе все можно?!".

"І це досить сильно дратує, оскільки ти там ризикуєш своїм здоров'ям, життям, усім, а приїжджаєш у цивільне життя й знову зустрічаєш це", — поділився командир.

Інтерв'ю з Вадимом Мазевичем (про мобілізацію — з 47:25)

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