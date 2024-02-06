Нова технологія: собаки в Україні допомагають виявляти радіацію (фото)

Детектори пов'язані з мобільними пристроями, які попереджають кінологів стосовно наявності радіації й допомагають їм вирішити, чи безпечно солдатам і надалі працювати.

Військові собаки в Україні отримують технологію для виявлення радіації. Про це повідомляє ВВС.

Компанія Kromek, що базується в Седжфілді, працювала з американським урядом над розробкою портативних радіолокаційних пристроїв, які команда собак носить під час обстеження місцевості. Детектори пов'язані з мобільними пристроями, що попереджають кінологів щодо радіації й допомагають їм вирішити, чи безпечно солдатам продовжувати роботу. Технологія також здатна ідентифікувати джерело радіації, наприклад, уран або плутоній.

Тварини носять обладнання для захисту очей і лап, а також шлейку, до якої прикріплений детектор радіації. Якщо собака наближається до радіації занадто близько, кінолог, який перебуває на відстані близько 30 метрів, отримує сигнал тривоги. Цей функціонал спрацьовує за найнижчих рівнів радіації, тому є час, щоб вивести собак із небезпеки.

Генеральний директор компанії Арнаб Басу розповів, що ця технологія нещодавно була використана собаками, які виявляють міни. За його словами, це дало військовим кінологам можливість ухвалювати "дуже швидкі рішення" щодо того, куди йти, а куди ні.

Фото: Kromek

"Існувала ініціатива Європейської комісії, у межах якої на собак-міношукачів були встановлені детектори радіації, так що коли цих собак використовують військові для пошуку мін, ті також шукають незначні сліди радіації", — сказав пан Басу.

Фото: Kromek

Нагадаємо, 25 січня військовий Денис Обухов розповів історію цуценят, які народилися на фронті й виховуються бійцем ЗСУ. Він зізнався, що прагне знайти песикам добрих власників, аби малеча зростала подалі від зони активних бойових дій. Військові підгодовують маленьких, навіть обробляють від паразитів, незабаром їм зроблять щеплення, аби передати цуценят новим власникам так, як це має бути.