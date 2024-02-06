Туреччина представила БТР 5-го покоління PARS ALPHA: що відомо про бронемашину (відео)

Розробники стверджують, що новий броньовик має чудові ходові характеристики, а його конструкція дає змогу встановити різні системи озброєння, включно з гарматами калібру 120 мм.

На виставці озброєнь World Defense Show 2024 у Саудівській Аравії турецька компанія FNSS представила свій новий бронеавтомобіль PARS ALPHA. Про новий армійський БТР розповіли 6 лютого оглядачі Defence24.

PARS ALPHA — це новий турецький бронетранспортер з колісною формулою 8x8, який покликаний забезпечити загальне домінування на полі бою", відповідаючи при цьому тактичним і оперативним вимогам сучасних збройних сил.

Виробник наголошує на більшій мобільності — це результат встановлення нової системи повного приводу, а також гідропневматичної підвіски, яка регулює висоту машини залежно від місцевості. У FNSS зазначають, що їхня машина здатна долати пагорби з нахилом 40%, а також ділянки доріг з нахилом 70%, перешкоди завдовжки 2,4 метра і вертикальні перешкоди висотою до 80 сантиметрів.

Внутрішнє компонування передбачає розміщення екіпажу та десанту в одному відсіку, за силовою установкою машини. Таке рішення передбачає прямий контакт між водієм і командиром, що забезпечує машині кращу ситуаційну обізнаність. Загалом у БТР розміщується 12 осіб, включно з трьома членами екіпажу.

Розташування бійців усередині БТР PARS ALPHA

Основні характеристики PARS ALPHA

довжина машини — 7,8 метра;

ширина — 3,1 метра;

висота — 2,4 метра;

висота в транспорті — 2,2 метра;

заявлена швидкість по шосе — 115 км/год;

запас ходу — 800 км;

радіус повороту — 7,8 метра.

Бронемашина оснащена двигуном потужністю 711 к.с., що дає змогу пройти 5 000 км бездоріжжям. Щодо транспортування, то техніка може перевозитися літаками, зокрема A400M, C-17 Globemaster, Ан-124, C-5 Galaxy або Іл-76.

Щодо бронезахисту докладної інформації поки що немає, проте розробники стверджують, що новий БТР має "найвищу стійкість до вибухів мін". Також машина може бути оснащена системами активного захисту і лазерною системою попередження.

"Заявлені параметри балістичного і протимінного захисту відповідають STANAG 4569, але точні рівні залишаються засекреченими", — підкреслюють оглядачі.

Варіанти БТР PARS ALPHA з різними видами озброєнь

PARS ALPHA був показаний з інтегрованою безпілотною туреллю TEBER-II 30/40, озброєною гарматою калібру 30 мм, за бажанням замовника може бути встановлено озброєння калібру 40 мм або кулемети різного калібру.

Виробник додає, що броньовик може бути оснащений й іншими системами озброєння, включно з гарматами калібру 120 мм (зокрема гаубицями), зенітною зброєю, мінометами калібру 120 мм або пусковими установками протитанкових керованих ракет.

Раніше повідомлялося, що Росія проводить випробування колісного бронетранспортера БТР-22 вітчизняної розробки в надії створити сімейство машин для заміни застарілих БТР-82.