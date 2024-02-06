"Компактно склався": чоловік намагався перетнути кордон під сидінням автомобіля (фото, відео)

За даними ДПСУ, чоловік заплатив 9 тисяч доларів за можливість виїхати до Румунії. Він сховався під заднім сидінням, прикрившись килимком, проте все одно був виявлений прикордонниками.

У Чернівецькій області в селищі Путила правоохоронці затримали автомобіль, під сидінням якого переховувався чоловік. Водій авто, за попередньою інформацією, займався незаконним переправленням громадян до Румунії, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Повідомляється, що під час оперативних заходів у прикордонній зоні в поле зору співробітників Чернівецького прикордонного загону потрапив місцевий житель, який, за їхніми даними, готувався доставити військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

У понеділок, 5 лютого, правоохоронці зупинили згаданого громадянина в момент, коли той їхав у власному авто в бік кордону. Під час огляду транспортного засобу співробітники ДПСУ виявили 26-річного жителя Чернівецької області, який сховався під заднім сидінням, прикрившись килимком. У відомстві також оприлюднили відповідне відео.

"Компактно склався: ховаючись під сидінням автомобіля, порушник намагався перетнути кордон", — ідеться в підписі до відеоролика.

На відео можна почути, як чоловік, який ховається під сидінням, стверджує, що їде в селище Путила. Як зазначають у ДПСУ, пізніше він зізнався, що збирався перетнути кордон і заплатив за цю "послугу" 9 тисяч доларів США.

Тепер водієві-переправнику загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України, а "пасажиру" — адміністративна за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Прикордонники затримали двох чоловіків Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 8 січня стало відомо, що Жовківський районний суд Львівської області ухвалив рішення щодо чоловіка, який намагався перетнути кордон із "нелегалом" — 21-річним сином.

Раніше, 25 листопада, пресслужба ДПСУ повідомила про затримання п'ятьох чоловіків призовного віку, які рухалися в напрямку кордону зі Словаччиною. Їх затримали за 200 метрів від українсько-словацького кордону.