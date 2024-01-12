Далекобійник намагався вивезти сина-ухилянта за кордон у спальному мішку: як його покарали

Суд врахував щире каяття обвинуваченого, його позитивну характеристику та несудимість і замінив вирок у три роки позбавлення волі на річний іспитовий термін.

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Жовківський районний суд Львівської області виніс ухвалу щодо чоловіка, який намагався перетнути кордон з "нелегалом" — 21-річним сином. Відповідне рішення опубліковано 8 січня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За інформацією слідства, у жовтні 2023 року водій вантажівки Renault заховав 21-річного військовозобов’язаного сина у спальному мішку та намагався вивезти його за кордон до Польщі через КПП "Рава-Руська — Гребенне". При цьому сам водій міг перетнути кордон законним чином.

"Свої дії пояснює хвилюванням за долю свого сина, оскільки переживав, що його можуть мобілізувати. У вчиненому розкаюється, просить суворо не карати", — йдеться в ухвалі.

Суд визнав підозрюваного винним за ч. 1 ст. 332 КК України та призначив три роки позбавлення волі. Однак вирішив, зважаючи на характеристику підозрюваного та його несудимість і щире каяття, звільнити його від відбування покарання, замінивши ув’язнення на рік іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.

На сина обвинуваченого склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину державного кордону відповідно до ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

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Заплатив $5 тисяч шахраям: "ухилянт" ледь не потонув у Тисі, його врятували прикордонники (фото)

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники викрили десятьох "ухилянтів" із різних областей України, які хотіли незаконно покинути територію країни на човні. За таку подорож чоловіки призовного віку мали заплатити 5 тисяч доларів з людини. Затримали їх неподалік держкордону на березі річки Дністер.

Крім того, 27 грудня повідомлялося про затримання 16 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України до Словаччини. Вони робили спроби перетину кордону як групами, так і індивідуально.