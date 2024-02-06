Українські безпілотники зупинили роботу двох нафтопереробних заводів РФ, — Bloomberg

За словами журналістів, два великі нафтопереробні заводи ПАТ "Новатек" на Балтійському узбережжі і Туапсинський НПЗ ПАТ "Роснефть" повністю зупинили первинну переробку нафти в останній тиждень січня після атак українських дронів.

Щотижневий обсяг переробки нафти в Росії знизився до мінімуму, досягнувши майже двомісячного антирекорду. Таке падіння пояснюється припиненням роботи двох великих нафтопереробних заводів унаслідок атак українських безпілотників. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За тиждень, що закінчується 31 січня, Росія переробила 5,41 мільйона барелів нафти на день, що на 135 000 барелів на день нижче за середній показник, зафіксований в основному в грудні.

Останніми тижнями атаки на об'єкти нафтоперероблення та експорту стають дедалі більш руйнівними, що створює серйозні загрози для здатності Росії постачати пальне на зовнішній і внутрішній ринки.

Два великі нафтопереробні заводи, орієнтовані на експорт, а саме завод із переробки конденсату ПАТ "Новатек" на Балтійському узбережжі та Туапсинський НПЗ ПАТ "Роснефть", повністю припинили первинну переробку нафти в останній тиждень січня після атак українських дронів 21 і 25 січня відповідно. Ці відомості надходять із різних джерел. Разом ці два підприємства забезпечували близько 5% середньодобової переробки нафти в країні в грудні.

Крім того, значну частину нафтопереробних потужностей на заводі у Волгограді, ймовірно, буде відключено після пожежі, спричиненої атакою безпілотника 3 лютого. Цей завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств країни, що постачає паливо як на внутрішній, так і зовнішній ринки. Атака була спрямована на скорочення виробничих потужностей.

Нагадаємо, що 4 лютого дрони атакували населений пункт Старий Хутір у Бєлгородській області РФ. За твердженнями бєлгородського губернатора, це нібито були безпілотники Сил оборони України.

3 лютого у Волгограді через збитий БпЛА спалахнув один із найбільших НПЗ у РФ. Як повідомляли в місцевому Міністерстві надзвичайних ситуацій, нафтопродукти горіли на площі 300 квадратних метрів.