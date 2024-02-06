Доглядає важкопораненого сина: вчителька з Дніпропетровщини проводить онлайн-уроки з лікарні

Жінка вже 5-й місяць фактично живе у лікарняній палаті у медзакладі, де після поранення в Бахмуті лікується її син — боєць ЗСУ.

Вчителька з Дніпропетровщини, яка викладає в одному з ліцеїв фізику, математику та астрономію, перебралася на Львівщину і зараз фактично живе в лікарні, де проходить курс лікування її важкопоранений син. Він потребує цілодобового доляду. Історію матері та сина розповідає ТСН.

Віра Овсянікова вчителює вже 48 років. Коли її сина важко поранини на фронті під Бахмутом, одразу кинула все і поїхала до сина. Жінка має щодня по два онлайн-уроки. Під час одного з них її сфотографував хірург лікарні.

"Моя мама — молодець. Я дуже радий, що в мене така мама", — говорить її син Володимир Овсяніков.

Гнат Герич, той самий хірург, який поширив в мережі фото з пані Вірою, розповідає, що в її сина надскладні поранення. Володимир отримав пошкодження обличчя, втратив око, отримав травми рук з ампутацією, важкі поранення ніг, які теж загрожують втратою однієї з кінцівок. За його словами, захиснику поставлять хороший біонічний протез, та проведуть пластику обличчя. На чоловіка ще очікує 5-6 операцій.

Володимир розповідає, що на початку повномасштабного вторгнення його не брали до лав ЗСУ, тож він вирішив партизанити. Родина мешкала у селі на кордоні з Херсонщиною, тож чоловік пішки ходив на територію сусідньої області, виявляв позиції ворога і допомогав українським артилеристам корегувати вогонь. Володимир — мисливець і знає всі стежки і місцевість у своєму районі.

Пізніше окупанти його вирахували і почали на нього полювання, але в той момент його вже взяли до ЗСУ.

Чоловік воював на Херсонщині, а далі його перекинули на ділянку між Соледаром та Бахмутом. Двічі діставав поранення. Останнє отримав, коли рятував побратима.

"Він цілий, він молодший. Я дуже радий, що так трапилося", — розповів Володимир.

Між тим, він встигає заспокоювати маму, яка іноді не стримує сліз, дивлячись на скаліченого сина. Жінка говорить, що буде їздити за своєю дитиною і доглядати її, скільки буде треба.

Нагадаємо, що під Бахмутом на Донеччині під час бою з окупантами загинув боєць ЗСУ з Київщини Богдан Бородай — син депутата Бучанської райради. Він воював у складі 24-й окремого штурмового батальйону "Айдар".

Раніше Фокус розповідав історія бійця ЗСУ, який пробув сам у ворожому тилу 46 днів. Чоловік сам лишився на позиції і тривалий час вважався зниклим безвісти. Весь цей час він потроху ліквідовував росіян і намагався вижити без їжі і води.