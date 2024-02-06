КНДР поставила РФ 2,5 млн боєприпасів та отримає доступ до міжнародних банківських мереж, – NYT

Москва, ймовірно, прагне допомогти Пхеньяну обійти санкції ООН, які забороняють більшості банків світу вести справи з Північною Кореєю, та зареєструвала банківський рахунок в Південній Осетії, окупованій російськими військами частині Грузії.

Влада Росії, можливо, в обмін на ракети та боєприпаси намагається допомогти Пхеньяну отримати доступ до міжнародної фінансової системи, припускають співробітники розвідки союзників США. Про це повідомляє The New York Times.

Аналіз британського аналітичного центру безпеки показує, що Пхеньян також відправив до 2,5 мільйона боєприпасів. Росія, як вважають у США, дозволила випустити мільйони доларів із заморожених північнокорейських активів і, можливо, вже допомагає своєму ізольованому союзнику отримати доступ до міжнародних банківських мереж.

Нові банківські зв’язки виявилися ще однією ознакою стабільного прогресу у відносинах між двома країнами. Північнокорейська підставна компанія нещодавно відкрила рахунок в іншому російському банку, як повідомили представники розвідки. Це може свідчити щодо намірів Москви, можливо, допомогти Пхеньяну обійти санкції ООН. Відповідні обмеження забороняють більшості банків вести справи з Північною Кореєю. Новий банківський рахунок зафіксували в Південній Осетії, окупованій Росією частині Грузії.

За словами експертів, для Північної Кореї доступ до фінансових мереж є лише одним із пунктів у списку бажань. За їхніми словами, КНДР найбільше прагне від Росії отримати передову військову техніку, наприклад супутникові технології і атомні підводні човни.

Банківські домовленості можуть мати важливе значення для Північної Кореї, яка покладається на імпорт для підтримки більшої частини своєї економіки. Ці відносини могли б значно полегшити транзакції не лише всередині Росії, але й за її межами. Північна Корея може використати зв’язки Москви з кількома державами, серед яких Південна Африка та Туреччина, які все ще торгують з Росією після того, як проти неї ввели міжнародні санкції через війну Росії проти України.

Нагадаємо, 31 січня у Міноборони Естонії повідомили, що Росія розраховує поповнити запаси на 4,5 мільйони снарядів. Міністр Ханно Певкур пояснив, що йдеться не лише про вироблені в РФ снаряди, але й про поставлені з КНДР. Вже зараз окупанти витрачають на фронті втричі більше снарядів, ніж ЗСУ.