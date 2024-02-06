Нові крилаті ракети: Макрон приїде до Києва цього місяця заради збройової угоди, — ЗМІ

За даними журналістів, Україна може отримати 40 ракет Scalp. У Повітряних силах вважають, що винищувачі Mirage-2000D посилять можливості української авіації.

Президент Франції Еммануель Макрон у лютому має приїхати до Києва. Візит відбудеться на тлі напруженості між Парижем і Москвою, що зростає через загиблих французьких громадян із благодійної місії в Харкові. Про це пише видання Le Monde.

Франція викликала російського посла у зв'язку із загибеллю в Україні двох французьких волонтерів, а також через те, що називають скоординованими російськими інформаційними атаками на Францію.

"Франція знову засудить російський напад. Вона також засудить зростання дезінформації проти Франції", — зазначають журналісти.

Наприкінці минулого місяця Макрон заявив, що планує підписати з Києвом двосторонні домовленості про безпеку під час візиту в Україну. За його словами, Франція "продовжить допомагати Україні утримувати лінію фронту і захищати небо". На січневій пресконференції в Парижі він також анонсував постачання 40 ракет Scalp і "кілька сотень" бомб.

Тоді ж РФ повідомила про удар по Харкову і вбивство, як стверджували росіяни, десятків "французьких найманців", які воювали за ЗСУ.

Париж відповів, що Франція не використовує найманців. Такі заяви французький уряд назвав спрямованою кампанією Москви з дезінформації.

Mirage-2000D

Повідомлялося також, що в пакеті з ракетами Україна має отримати гаубиці, боєприпаси та інші озброєння.

Перші F-16, за очікуваннями, мають з'явитися в Україні наприкінці 2024 року. Але через перевагу РФ у повітрі вплив цих літаків може бути обмеженим. Представники ЗСУ вважають, що Києву, крім винищувачів F-16, потрібні така авіація, як американські винищувачі A-10 Thunderbolt II та французькі Dassault Mirage.

"Тому поряд із F-16, у небі діятимуть і МіГ-29, і, не виключено, що бойові можливості бомбардувальників Су-24М посилять Mirage-2000D, а штурмовики Су-25 доповнять A-10 Thunderbolt", — зазначав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Нагадаємо, що Франція закуповує 1300 ПТРК Akeron MP — перший у світі протитанковий ракетний комплекс 5 покоління. В оператора цієї системи — широкий вибір технологій для ураження цілі.

Раніше повідомлялося, що Франція зможе передавати ЗСУ 3 тисячі снарядів щомісяця.