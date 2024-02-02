Такі є в ЗСУ: Франція закуповує 1300 ПТРК Akeron MP нового покоління

Akeron MP — це перший в світі протитанковий ракетний комплекс 5 покоління. Оператор ПТРК має великий набір технологій для ураження цілі.

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Франція підписала контракт на придбання 1300 ракет до ПТРК 5 покоління Akeron MP. Про це повідомляє Defense Blog.

Європейський консорціум MBDA отримав замовлення від Агенції з закупівель Франції на постачання 1300 ракет Akeron MP. Перша партія з 200 боєприпасів має надійти до кінця 2025 року. Akeron MP — це перший протитанковий ракетний комплекс 5 покоління. Він перебуває на озброєні французької армії, Бельгії, Швеції та України.

Протитанкова керована ракета має багатодіапазонні тепловізори з високою роздільною здатністю, багатоефектну боєголовку, канали передачі даних і використовують багаторежимні алгоритми наведення, засновані на методах штучного інтелекту. Все разом дозволяє оператору ефективно уразити ціль на відстані понад 4 км. Вага боєприпасу складає 15 кг.

Особливістю комплексу є волоконно-оптичне зʼєднання з пусковою, що забезпечує режим "людина в мережі". Ракету можна випускати без конкретної цілі, а оператор буде отримувати зображення з головки самонаведення. Таким чином під час польоту є можливість змінити ціль або перервати процес стрільби.

Нагадаємо, 10 листопада у Франції повідомили, що Україна отримала на озброєння найсучасніші французькі ПТРК Akeron MP.

31 серпня бійці 32-ї бригади ЗСУ показали французькі ПТРК Milan на озброєні.