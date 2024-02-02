Такие есть в ВСУ: Франция закупает 1300 ПТРК Akeron MP нового поколения

Akeron MP — это первый в мире противотанковый ракетный комплекс 5 поколения. Оператор ПТРК имеет большой набор технологий для поражения цели.

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Франция подписала контракт на приобретение 1300 ракет к ПТРК 5 поколения Akeron MP. Об этом сообщает Defense Blog.

Европейский консорциум MBDA получил заказ от Агентства по закупкам Франции на поставку 1300 ракет Akeron MP. Первая партия из 200 боеприпасов должна поступить до конца 2025 года. Akeron MP — это первый противотанковый ракетный комплекс 5 поколения. Он находится на вооружении французской армии, Бельгии, Швеции и Украины.

Противотанковая управляемая ракета имеет многодиапазонные тепловизоры высокого разрешения, многоэффектную боеголовку, каналы передачи данных и использует многорежимные алгоритмы наведения, основанные на методах искусственного интеллекта. Все вместе позволяет оператору эффективно поразить цель на расстоянии более 4 км. Вес боеприпаса составляет 15 кг.

Особенностью комплекса является волоконно-оптическое соединение с пусковой, что обеспечивает режим "человек в сети". Ракету можно выпускать без конкретной цели, а оператор будет получать изображение с головки самонаведения. Таким образом во время полета есть возможность сменить цель или прервать процесс стрельбы.

Напомним, 10 ноября во Франции сообщили, что Украина получила на вооружение самые современные французские ПТРК Akeron MP.

31 августа бойцы 32-й бригады ВСУ показали французские ПТРК Milan на вооружении.