Возили "гуманітарку": на Львівщині правоохоронець переправляв чоловіків за кордон (фото)

За даними слідства, підозрюваний реєстрував військовозобов'язаних у системі "Шлях" як водіїв. За свої "послуги" він просив від 5 тисяч доларів США.

Державне бюро розслідувань (ДБР) у співпраці зі Службою безпеки України (СБУ) викрило у Львівській області співробітника правоохоронних органів, який переправив за кордон п'ятьох військовозобов'язаних чоловіків. Про це повідомила пресслужба ДБР 6 лютого.

Слідство встановило, що 2019 року підозрюваний заснував товариство з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на оптовій торгівлі. Через три роки він також влаштувався працювати в правоохоронний орган, залишаючись при цьому керівником компанії.

У березні 2023 року фірма підозрюваного отримала ліцензію на міжнародне автоперевезення вантажів. Незабаром чоловік почав переправляти за кордон не тільки товари, а й військовозобов'язаних чоловіків.

За даними слідства, своїх "клієнтів" правоохоронець реєстрував у системі "Шлях" як водіїв, які мали доставляти "гуманітарку". За свої "послуги" він просив від 5 тисяч доларів США. За цією схемою з березня по серпень 2023 року п'ятеро чоловіків виїхали з України і не повернулися.

Організатору схеми повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Йому загрожує позбавлення волі строком до 7 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонив від виконання обов'язків. Наразі триває досудове розслідування.

Правоохоронцю загрожує до 7 років позбавлення волі Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 5 лютого в Чернівецькій області, у селищі Путила, правоохоронці затримали автомобіль, під сидінням якого переховувався чоловік. За попередньою інформацією, водій авто займався незаконним переправленням громадян до Румунії.

Раніше, 1 лютого, розповів начальник групи інспекторів Держприкордонслужби Дмитро Гатенюк розповів, як чоловіки намагаються незаконно перетнути кордон. За його словами, у холодні місяці втікачі не бояться плавати річками, вдаючись до "креативних" рішень.