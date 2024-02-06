Удар по Бєлгородській області: БПЛА уразили інфраструктурний об'єкт (фото)

За даними місцевих пабліків, два безпілотники атакували електропідстанцію в районі села Волоконівка Чернянського району. На місці удару спалахнула пожежа.

У вівторок, 6 лютого, Бєлгородська область Російської Федерації зазнала атаки безпілотних літальних апаратів, унаслідок чого було пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

За словами Гладкова, два дрони нібито атакували село Волоконівка Чернянського району.

"У результаті падіння першого з подальшою детонацією є пошкодження на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Другий БПЛА був знищений у повітрі. Оперативні та аварійні служби працюють на місці", — повідомив губернатор.

За інформацією місцевого Telegram-каналу "Пепел", дрони атакували електропідстанцію в районі Волоконівки дрони, внаслідок чого на об'єкті почалася пожежа. У соцмережах також з'явилися фото, на одному з яких видно опори електропідстанції.

"Дим, що здіймається над підстанцією, видно із самого села Волоконівка, що розташоване за 3 кілометри від підстанції", — ідеться в підписі до знімків.

Пожежа на підстанції Фото: Соцмережi

Пожежа на підстанції Фото: Соцмережi

Водночас у МНС РФ у Бєлгородській області не повідомляли про пожежу на електропідстанції в Чернянському районі або про її ліквідацію. У Міноборони Росії також не коментували атаки БПЛА.

Нагадаємо, за даними Міноборони РФ, у ніч на 5 лютого територію РФ нібито атакували 7 українських БПЛА. Губернатор стверджує, що один із перехоплених дронів залетів у місто Губкін і впав на території приватного сектора.

Раніше, 4 лютого, Гладков заявив, що дрони атакували населений пункт Старий Хутір у Бєлгородській області РФ. В атаках російський чиновник звинуватив Україну.