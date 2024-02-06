"Рішення не запізніле, а застаріле": у ЗСУ назвали недоліки створення Сил безпілотних систем

Наразі дрони використовують повсюди, зокрема, в деяких військових частин БПЛА є майже в кожного бійця, розповів офіцер ЗСУ Юрій Касьянов.

Офіцер ЗСУ, радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторського бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов заявив, що рішення щодо створення Сил безпілотних систем є застарілим. Про це він повідомив у коментарі ZN.UA.

"Створення "окремого роду сил безпілотних систем", анонсоване президентом Зеленським — це загалом позитивне рішення, яке свідчить про розуміння керівництвом країни тієї ролі, яку сьогодні відіграють безпілотні системи на полі бою", — сказав Юрій Касьянов.

З його слів, сучасна війна перетворилася на війну БПЛА, тоді як трансформація способів і засобів ведення війни, тактики та стратегії відбувається на наших очах. Крім цього, він наголосив, що відповідне рішення свідчить про нерозуміння вищим військово-політичним керівництвом глибини перетворень, що відбуваються.

"Рішення про створення окремого роду Сил безпілотних систем сьогодні вже не просто запізніле, а й просто застаріле. Сьогодні дрони використовують повсюдно, в деяких військових частинах дрони є мало не в кожного бійця", — наголосив офіцер.

Він розповів, що армія зазнає глибокої перебудови, війна радикально змінюється, проте за цим не встигають наші керівники. Військовий зауважив, що наразі Україні потрібен не стільки окремий рід, а єдиний державний координуючий і спрямовуючий орган, надвідомча структура, яка б вивчала досвід застосування БПЛА, виробляла і здійснювала державну політику в галузі дронів. А саме розпочинаючи з розробки і виробництва апаратів і закінчуючи їхнім застосуванням.

"Таку структуру ще належить створити", — додав Касьянов.

В Україні створили Сили безпілотних систем: що відомо

6 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем. Крім цього, він назвав чіткий перелік завдань, зокрема:

посади операторів БПЛА та інших допоміжних, означені як спеціально штатні;

формування спеціальних підрозділів для дронів;

програма ефективного тренування для операторів дронів;

масштабування виробництва дронів та залучення найкращих ідей.

Нагадаємо, 5 лютого військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що дрони не зможуть вирівняти різницю у співвідношенні кількості снарядів між ЗСУ та ЗС РФ. З його слів, БПЛА не здатні замінити артилерію.