"Відступати нікуди": ЗС РФ наблизилися до того, щоб зламати цілісну оборону Авдіївки, — бійці ЗСУ

Ворожі штурми у місті тривають кожні 30 хвилин, а ЗС РФ вже фактично дісталися "дороги життя" у місто. Генштаб ЗСУ, зі свого боку, зазначає, що минулої доби Сили оборони відбили 21 атаку поблизу Авдіївки.

В Авдіївці ЗС РФ потроху просуваються і масово тиснуть, розносячи фактично вщент кожну позицію українських захисників. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов з посиланням на одного з бійців, який перебуває в Авдіївці.

Він наголошує, що в Авдіївці зараз дуже не вистачає артилерійських снарядів, а окупанти йдуть на штурм 20-30 хвилин і мають в цьому успіхи.

"Кількість вирішує. Екіпажі FPV майже не сплять, основна ударна ноша лягає на них, за піхоту взагалі мовчу, хлопці стоять в пеклі, сказати, що вони втомилися — нічого не сказати. Відступати нікуди, через постійний масовий тиск, будь-яка нова позиція за 5 хвилин стає точно такою, як і попередня. Ми будемо ї**шитися доки є сили, але нам потрібно більше арти та свіже підсилення", — йдеться в повідомленні.

В телеграм-каналі "Скадовський захисник" повідомляють, що підрозділи ЗС РФ перебувають на відстані приблизно 1-1.1 км від Авдіївської автобази та в 1.8 — 2 км від ресторану "Бревно", який, власне, і "закриває" дорогу 00542, якою йде постачання Авдіївського гарнізону.

"Здійснення противником цього плану насправді, по суті, і означатиме кінець організованої та цілісної оборони міста Авдіївка. І варто сказати, що на сьогодні ворог досить близький до досягнення цієї мети", — йдеться в повідомленні.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 7 лютого деталей про штурми Авдіївки з боку ЗС РФ не повідомляють.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області", — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що майор запасу Олексій Гетьман вважає, що Авдіївку скоріше за все доведеться залишити, адже ЗСУ не мають перевагу в артилерії, щоб відбивати "м'ясні штурми" окупантів ще на підході до міста.

6 лютого експерти порталу DeepState заявили, що ЗС РФ просуваються на північному фланзі Авдіївки і тиснуть на позиції ЗСУ у районі залізничного мосту.