ЗС РФ атакували Україну дронами та ракетами: у кількох областях пролунали вибухи, деталі

Вночі ЗС РФ запустили декілька груп шахедів, а пізніше підняли стратегічну авіацію. У Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи та зафіксували влучання в одному з районів. Системи ППО також активно працюють у Києві та області.

З ночі та до ранку 7 лютого російські війська влаштували комбіновану атаку на Україну. Спочатку ворог запустив ударні безпілотники, а потім здійснив пуски ракет. Фокус зібрав усе, що відомо.

0 22:42 у Повітряних силах повідомили про загрозу БПЛА. По території України літали декілька груп шахедів, про небезпеку попереджали у цілій низці областей.

О 2:33 зафіксували активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході. Командування проінформувало, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Невдовзі, о 2:58, злетіли декілька бортів Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. Пресслужба передала, що літаки вийдуть на пускові рубежі приблизно о 5:00. Українців закликали не ігнорувати тривогу.

О 5:58 вже стало відомо про першу групу крилатих ракет. Вони рухались в напрямку Полтавської області. Паралельно з ракетним обстрілом продовжувалась атака БПЛА на Миколаївщині.

Удари по Харкову

Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Харкові станом на 6:06 пролунали чотири вибухи. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ЗС РФ завдали по області щонайменше чотири удари.

"У Харкові лунають вибухи. Будьте обережні", — написав мер Харкова Ігор Терехов.

О 6:26 Синєгубов проінформував, що попередньо були влучання у Слобідському районі Харкова. Постраждала нежитлова інфраструктура, обійшлося без постраждалих.

"Наразі маємо інформацію щодо влучань у районі нежитлових обʼєктів. Щодо постраждалих — йде уточнення", — написав пізніше Терехов.

Удари по Києву

Кореспондент Фокусу інформує, що приблизно о 6:58 у місті пролунала серія гучних вибухів. Мер міста Віталій Кличко заявив, що працює ППО, та закликав мешканців Києва перебувати в укриттях.

"Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів також повідомило, що у Миколаєві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов проаналізував ситуацію на Авдіївському напрямку.

У ГУР показали роботу бійців Group 13, які знищують кораблі ворожого Чорноморського флоту. Зокрема, завдяки їхній роботі пішов на дно російський катер "Ивановец".