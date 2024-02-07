Білорусь продала РФ установки для виробництва танкових двигунів для Т-72Б3 і Т-90М

Окупанти запускають нову лінію виробництва для азотування колінвалів для бронетехніки. Це має в рази збільшити виробництво двигунів В-92С2.

Російське підприємство "Челябінський тракторний завод — Уралтрак" ("ЧТЗ") запустило нову лінію виробництва з установками для азотування білоруського виробництва. Про це повідомляє Коммерсантъ.

На "ЧТЗ" запустили ділянку іонно-плазмового азотування колінвалів для танкових двигунів. Заявляється, що нова лінія має дозволити втричі збільшити випуск колінвалів. Завдяки цьому РФ планує наростити виробництво дизельних двигунів для танків Т-72Б3 і Т-90М "Прорив".

Начальник виробництва дизельних двигунів "ЧТЗ-Уралтрак" Олег Терентьєв заявив, що установки для виробництва були придбані в Білорусі. Наразі лінія виробництва на "ЧТЗ" відпрацьовуватиме нову технологію роботи, будуть визначати режим роботи установки і тільки після цього почнеться серійне виробництво деталей для танкових двигунів В-92С2.

Танковий двигун В-92С2

В Defense Express додають, що такий приклад є показником, наскільки РФ залежить від своїх сателітів. Раніше було помітно, що Китай дає Росії верстати для виробництва зброї.

Нагадаємо, 20 січня екіпаж БМП Bradley розказав, як розбили російський танк Т-90М.

26 січня танковий експерт Микола Саламаха заявив, що РФ може відновлювати до 1000 танків на рік.