ЗС РФ завдали удару по Львівській області: на промисловому об'єкті почалася пожежа (відео)

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок обстрілу зафіксовано часткове руйнування промислового приміщення. Силам ППО також вдалося збити ще одну російську ракету у Стрийському районі.

У середу вранці, 7 лютого, у місті Дрогобич Львівської області було чути потужні вибухи. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Вибухи в Дрогобичі", — написав він.

Пізніше Козицький розповів подробиці російської атаки на Дрогобич.

"Сьогодні вночі та вранці Україна знову пережила масовану ракетну атаку. На жаль, є влучання і у Львівській області", — написав він.

За словами голови Львівської ОВА, це промисловий об'єкт у Дрогобичі.

"Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють пожежники", — ідеться в повідомленні.

Козицький також зазначив, що наразі інформації про постраждалих або загиблих немає.

"Крім того, наші Сили ППО збили одну ракету в Стрийському районі. Жертв і постраждалих немає. Пошкоджених об'єктів — теж. Дякую нашій протиповітряній обороні та всім службам, які оперативно зреагували. Щойно з'являться оновлені дані, я їх оприлюдню", — написав він.

Російська ракета летіла в напрямку Польщі

Польща активізувала протокол захисту власного повітряного простору через ракетний обстріл Росією території України. У повітря піднято польську авіацію.

"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завдаванням ракетних ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури щодо гарантування безпеки повітряного простору Польщі, і Оперативне командування постійно моніторить ситуацію", — йдеться в заяві ОК.

Нагадаємо, що вночі 7 лютого ЗС РФ запустили кілька груп шахедів, а пізніше запустили по Україні крилаті та балістичні ракети. Вибухи лунали в Харкові, Миколаєві, Києві та області, а також у Дніпропетровській і Львівській областях. У Харкові прогриміли щонайменше чотири вибухи і зафіксували влучання в одному з районів. Системи ППО також активно працюють у Києві та області.