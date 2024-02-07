Комбінований удар по Україні: ЗС РФ підняли понад 10 літаків та запустили 64 цілі, — Залужний

Окупанти атакували Україну крилатими, балістичними та зенітними керованими ракетами. Окрім того, ворог запустив 20 БПЛА типу Shahed.

З пізнього вечора 6 лютого до ранку 7 лютого тривала комбінована атака ЗС РФ. Російські окупанти спочатку випустили "Шахеди", а потім вдарили ракетами. Деталями поділився головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Повідомляється, що Росія використала для атаки ударні безпілотники та декілька типів ракет — крилаті, балістичні й зенітні керовані.

Загалом ЗС РФ запустили 64 засоби ураження:

20 дронів типу Shahed-136/131 (виліт з Криму);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (пуски з 10 літаків Ту-95МС з Енгельса та Каспійського моря);

4 крилаті ракети Х-22 (пуски з бомбардувальників Ту-22М3 з Севастополя та Курська);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" (пуски з носіїв у Чорному морі з району Новоросійська);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски з мису Тарханкут у Криму та Воронезької області РФ);

5 зенітних керованих ракет С-300 (пуски з Бєлгородської області РФ).

Силам ППО України вдалося "знешкодити" 44 цілі:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети "Калібр";

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Інформацію про результати роботи ППО та ворожі запуски також підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

Інфографіка Повітряних сил ЗСУ Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, перші вибухи у Києві пролунали приблизно о 6:58. Також вибухи гриміли у Харкові та Миколаєві.

Фокус зібрав усю інформацію про наслідки атаки ЗС РФ. У містах є постраждалі та загиблі, у Львівській області спалахнув промисловий об’єкт. Окрім того, частина українців у трьох містах України залишилась без світла.