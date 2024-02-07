"Обовʼязково відповімо Росії": Зеленський відреагував на обстріл України 7 лютого (фото)

Президент подякував медикам, рятувальникам, комунальним службам та тим, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям.

Шість регіонів України були під ударом російських військ 7 лютого. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

На Харківщині постраждали двоє людей, врятовано одного мешканця області. У Львівській області рятувальники працюють на місці.

Десятки житлових будинків були зруйновані у Миколаєві. Внаслідок російської атаки загинула одна людина.

У Києві постраждали понад десятеро людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше усе відновити.

На момент публікації було відомо про двох загиблих, однак згодом кількість жертв зросла до чотирьох.

Усі екстрені служби, з його слів, зараз працюють, щоб подолати наслідки терору РФ. Він подякував медикам, рятувальникам, комунальним службам, тим, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям. Президент також пообіцяв відповідь російським загарбникам.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", – повідомив Зеленський.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Обстріл України 7 лютого

Російські війська 7 лютого 2024 року обстріляли різні українські міста. Внаслідок атаки у Києві поранення отримали дев'ятеро осіб, пошкоджена інфраструктура.

Як повідомив Віталій Кличко, з багатоповерхівки в Голосіївському районі до лікарні направили вже шістьох осіб. Серед них — вагітна жінка. Ще двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі, а одній особі медики надали допомогу на місці. Під завалами можуть ще залишатися люди.

У Миколаєві були пошкоджені житлові будинки, і приблизно 20 з них залишились без дахів. У Миколаєві є поранені, одна людина була госпіталізована, іншим надали допомогу на місці.

Лунали вибухи й у Слобідському районі Харкова. У Львівській області також гучно було у Дрогобичі.

Нагадаємо, 7 лютого європейські політики стали свідками масованих ударів військ РФ по Україні. Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель під час ракетної атаки по Києву ховався в укритті, а посол США в Україні Бріджит Брінк закликала надати ЗСУ більше зброї.