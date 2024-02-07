Україна домовляється зі Швецію щодо постачання БМП CV90, – Міноборони

Представники України обговорили з шведською Агенцією оборонних матеріалів питання термінів і умов придбання CV90.

Українська делегація провела переговори з представниками Агенції оборонних матеріалів Швеції обговорили умови придбання для України БМП CV-90. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Представники Міноборони і Мінстратегпрому обговорили, за яким умов, та в які терміни Україні можуть придбати шведські БМП CV90. Переговори відбулись в межах реалізації заяви президента Зеленського та премʼєр-міністра Швеції Крістерссона про посилення співпраці в експлуатації CV90.

Раніше було створено коаліцію CV90, в яку окрім Швеції увійшла Данія, Естонія, Норвегія, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія і Чехія. Учасники переговорів обговорили фінансові умови та зобовʼязання Україні стосовно участі в проєкті. У січні 2024 року Агенція оборонних матеріалів Швеція отримала дозвіл від уряду на проведення переговорів для укладення міждержавної угоди на постачання CV90.

"Така угода дасть можливість не лише здійснити разову поставку озброєнь, а й організувати широку співпрацю у сфері оборонної промисловості, зокрема у подальшому локалізувати частину виробництва в Україні", – заявив Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, 19 червня ЗМІ писали, що Україна зацікавлена придбати до 1000 шведських БМП CV90.

21 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що шведські БМП CV90 вироблятимуть в Україні. Бійці дуже задоволені машиною.