"Росія СВО не програє": опонент Путіна на виборах озвучив плани щодо України (відео)

Антивоєнний кандидат в президенти РФ Борис Надєждін заявив, що Росія не повертатиме Україні захоплені території, якщо його оберуть очільником Кремля.

Можливий опонент російського президента Володимира Путіна на президентський виборах в РФ Борис Надєждін виявився вже й не таким "антивоєнним кандитатом". Він заявив, що на відміну від Путіна не віддаватиме наказів наступати, але й відступати теж не наказуватиме. Про це стало відомо з його розмови з журналісткою Юлією Латиніною.

"Росія "СВО" точно не програє. Відступати я не даватиму наказу без узгодження позицій мирного договору. Буде мирний договір – давайте обговорювати. Не буде його — ми не відступатимемо, де є, там і закопаємося до закінчення переговорів", — сказав він.

Він заявив, що хоче "заморозити конфлікт" на кілька років, провести вибори на окупованих Росією територіях — запитати людей, які там живуть, і тих, хто там жили та втекли, і таким чином визначити, де проходитиме кордон між РФ та Україною.

"Україна й досі думає, що військовим шляхом можна Крим повернути. Нічого не буде. Путін досі хоче виграти військовим шляхом, у мене таких завдань немає, Путін досі віддає накази наступати, я таких наказів не віддаватиму. Ось так. Тому що я президент Росії, а не України", — заявив Надєждін.

Нагадаємо, що аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що в РФ можуть спробувати використати президентські вибори як "референдум" щодо питання війни в Україні. Для цього можуть використати Бориса Надєждіна, який публічно виступає проти війни.