"Нон-стоп йдуть бої": ЗС РФ штурмують під Куп'янськом цілодобово і щодня, — командир ЗСУ

Командир взводу 1 ДШБ 95 бригади Станіслав Краснов розповів, що російських окупантів відправляють у безперервні "м’ясні штурми". Їхня ціль — захопити висоту, щоб повністю контролювати Куп’янськ.

ЗС РФ без зупину наступають на Куп’янському напрямі, постійно змінюючи тактику. Про це в ефірі телемарафону 7 лютого розповів командир взводу 1 Десантно-штурмового батальйону 95 ОДШБр ДШВ ЗСУ Станіслав Краснов.

"На нашому напрямі ситуація стабільно дуже і дуже напружена. Росіяни постійно намагаються штурмувати. Безперервно і цілодобово різними методами вони йдуть на штурм, і це вже продовжується досить довгий час", — сказав він.

Військовий підкреслив, що російським окупантам ставило керівництво "крайньою датою" захоплення Куп’янська Новий рік. Проте завдяки стійкості, мужності та професійності українських воїнів ворогу не вдалося просунутись "ні на метр".

Однак Росія не полишає надії взяти Куп’янськ під контроль, адже місто має для країни-агресорки стратегічне значення. Загарбники прагнуть взяти панівну висоту, з якої зможуть повністю контролювати Куп’янськ.

"Якщо туди поставити артилерію, то вони зможуть на десятки кілометрів навкруги контролювати все, що там є", — пояснив Краснов.

Захисник розповів, що ЗС РФ намагаються проламати лінію оборони вже довгий час. Ворожі піхотні штурми не зупиняються вже протягом приблизно двох місяців.

"І вдень, і вночі, вони намагаються штурмувати постійно. Якось збільшення, зменшення сил не відчувається. На лінії фронту нон-стоп йдуть дуже жорсткі бойові дії", — описав командир.

Якщо піхотні "м’ясні штурми" не вдаються, російські окупанти відправляють величезну кількість бійців на лобові штурми. Ворог постійно міняє тактику, іноді намагається пробити оборону бронетехнікою.

"Наші війська винищують у них повністю підрозділ, який вони кидають на штурм, тоді заїжджають нові підрозділи з новими командирами, новою тактикою", — пояснив Краснов.

Куп'янськ на карті бойових дій Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко попередив, що найближчим часом посилиться тиск з боку ЗС РФ на Авдіївському напрямі. Командування висунуло окупантам нову вимогу.

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