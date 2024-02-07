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Масований обстріл Києва: четверо загиблих та понад 30 поранених, — КМВА (фото, відео)

Мирослав Гурко
Фото: ДСНС | Четверо людей загинули у Києві внаслідок удару РФ

Пожежу у 18-поверховому житловому будинку в Голосіївському районі ліквідовано об 11:40. Рятувальники та працівники поліції оперативно евакуювали з будівлі 40 громадян.

Четверо людей загинули внаслідок російського ракетного удару в Києві 7 лютого. Про це повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація.

Сергій Попко, керівник МВА, розповів, що пожежу у багатоповерховому житловому будинку на території Голосіївського району ліквідовано об 11:40. Рятувальниками та поліцією було евакуйовано 40 людей, врятовано – 26, четверо людей загинули, 19 отримали травми.

Пожежа в будівлі СТО на площі 800 м. кв. ліквідовано. Згоріло та пошкоджено близько 40 транспортних засобів.

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Межа Деснянського та Дніпровського районів — внаслідок падіння уламків пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі. Внаслідок цього відбулося коротке замикання в трансформаторній підстанції, без пожежі. Постраждало двоє людей.

Віталій Кличко, очільник міста, приїхав у Голосіївській район. Він розповів, що ліквідація наслідків ворожої атаки та пошуково-рятувальна операція триває у 18-поверховому житловому будинку. З його слів, наразі, за уточненими даними, загинули четверо мешканців будинку, 32 постраждалих в Голосіївському районі та троє — в Дніпровському.

Кличко зазначив, що під завалами можуть перебувати ще люди. Рятувальні роботи тривають.

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Енергетики ДТЕК, як повідомила пресслужба компанії, заживили усіх мешканців Дніпровського району, хто залишився без електропостачання після ранкової атаки. Це всього 29 100 родин.

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Будинки підключили за резервними схемами живлення. Дії фахівців дозволили якнайшвидше повернути світло киянам.

Обстріл України 7 лютого

Російські війська 7 лютого 2024 року обстріляли українські міста. Окрім Києва, атак зазнали Харків, Миколаїв, Дрогобич.

У Харківській області зафіксували пошкодження нежитлової інфраструктури. У самому Харкові були влучання у Слобідському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов також підтвердив, що є інформація стосовно вибухів у районі нежитлових обʼєктів.

У Миколаєві були пошкоджені житлові будинки, і приблизно 20 з них залишились без дахів. У Миколаєві є поранені, одна людина була госпіталізована, іншим надали допомогу на місці.

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У Львівській області також лунали вибухи у Дрогобичі. Як повідомив у Telegram голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, на промисловому обʼєкті займання загасили. В одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала.

Фото: Telegram / Максим Козицький

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл України 7 лютого. З його слів, атаки зазнали шість областей держави. Він пообіцяв відповідь російським загарбникам.