Ротація в Червоному морі: Велика Британія проведе заміну свого фрегата HMS Diamond

Корабель замінить фрегат HMS Richmond, який озброєний, зокрема, ракетними комплексами Sea Ceptor. Озброєння здатне захистити кораблі, що розкидані по території в 500 квадратних миль.

Фрегат HMS Richmond Королівського ВМФ Великої Британії забезпечуватиме захист свободи навігації в Червоному морі замість есмінця HMS Diamond, повідомила 6 лютого пресслужба британських ВМС.

Військовий корабель HMS Diamond приєднався до міжнародної цільової групи Prosperity Guardian, метою якої стало забезпечення захисту торгового судноплавства в регіоні. Після прибуття в Червоне море есмінець зазнав трьох атак БПЛА з боку підтримуваних Іраном хуситів. Тоді корабель відбив атаки за допомогою ракетного комплексу Sea Viper.

Після двох місяців бойового чергування HMS Diamond пройде період технічного обслуговування і поповнення запасів, поки HMS Richmond виконуватиме свою важливу місію, йдеться в повідомленні. Водночас про можливі пошкодження британського корабля внаслідок атак не повідомляють.

Коротко про фрегат Richmond

Британський фрегат HMS Richmond, що вийшов із Плімута на початку січня, має екіпаж із 200 моряків і королівських морських піхотинців. Корабель класу Type 23 офіційно був введений в експлуатацію в червні 1995 року. Він має загальну довжину 133 метри, ширину — 16 метрів і осадку 7 метрів.

Британський фрегаг Richmond. Джерело: Delfi

Озброєння фрегата складається з балістичної та ракетної зброї: 4,5-дюймова морська гармата Mk.8, дві 30-мм гармати DS30M Mk.2, два мінігани, чотири 7,62-мм кулемети загального призначення (GPMG) для ближнього бою.

Також є одна 32-осередкова система вертикального пуску (VLS) серії GWS 35, яка вбудована в корпус і підтримує ЗРК Sea Ceptor. Дві 4-осередкові пускові установки ракет Harpoon для боротьби з надводними морськими загрозами, а також дві 324-мм торпедні пускові установки можуть використовуватися як проти надводних загроз, так і проти підводних небезпек.

Вид із компандного пункту HMS Richmond. Джерело: Delfi

Раніше повідомлялося, що в країнах Заходу змінилася концепція протиповітряної оборони, про що свідчить використання наддорогих зенітних ракет Aster 15 проти дешевих безпілотників єменських терористів-хуситів.

Експерт з військово-морських сил Х. І. Саттон у матеріалі Naval News зазначив, що під час нападів хуситів у Червоному морі жоден корабель не був потоплений, хоча кілька зазнали пошкоджень. За його словами, військові технології Ірану не можна недооцінювати.