Сили безпілотних систем: у Міноборони розповіли, навіщо потрібен новий рід військ

За словами заступника міністра оборони Олександра Павлюка, в Україні відкриваються можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів і передачі їх у війська.

Створення Сил безпілотних систем, як самостійного роду військ у складі Збройних сил України, свідчить про те, що українська влада усвідомлює значущість сучасних технологій у військовій сфері. Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Павлюк у Telegram.

"Використання безпілотних систем як засобів розвідки та ураження противника: на землі, в повітрі та на морі — справжня революція у веденні бойових дій. Безпілотники довели свою незаперечну ефективність і важливість у сучасній війні", — заявив він.

Представник відомства додав, що Збройні сили вже завдали суттєвих ударів по ворожому флоту, щоденно нейтралізуючи значну кількість живої сили та техніки противника завдяки використанню безпілотних літальних апаратів.

"Створення Сил безпілотних систем, як самостійного роду військ у складі Збройних сил України — підтвердження того, що ми розуміємо важливість цих технологій. І готові належним чином використовувати всі переваги безпілотних засобів", — заявив Павлюк.

Він зазначив, що нові організаційні рішення дадуть змогу не тільки створити спеціалізовані посади для управління дронами, а й розширять можливості в галузі оперативного управління та застосування цієї технології.

"Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом та підготовки застосування безпілотників. Важливо також, що відкриваються можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів і направлення їх у війська. Україна має не тільки технології, а й значні перспективи реалізувати власні завдання на полі бою саме завдяки залученню безпілотних технологій", — наголосив він.

Нагадаємо, що 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про нарощування можливостей Збройних сил України, а саме створення Сил безпілотних систем.

"Щойно підписав указ, який розпочинає створення в наших Силах оборони окремого роду сил — Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього — це те, що має дати цілком конкретний результат уже найближчим часом", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 5 лютого військово-політичний оглядач проекту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що українські безпілотники не зможуть замінити артилерію. За його словами, жоден вид зброї не може замінити інший.