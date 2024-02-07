Паспорт РФ і на фронт: Кремль завербував 1000 сирійців для війни проти України, – ГУР
Російські туристичні фірми пропонують влаштуватись сирійцям охоронцями в Якутії, але замість цього їм дають російський паспорт і мобілізують до лав 5-ї окремої гвардійської танкової бригади.
Росія вербує на війну проти України найманців у Сирії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Росія набирає найманців із Сирії для участі в бойових діях проти України. Перша партія з близько 1000 сирійців проходить вишкіл з акцентом на бої в умовах міської забудови. Підготовка відбувається на сирійській території біля Аллепо та аеродрому Kuweires.
Зазначається, що після завершення вишколу найманців відправляють на авіабазу Хмеймім, а звідти на територію РФ. Вже на російській території їм видають паспорт Російської Федерації, а потім мобілізують в ряди окупаційної армії.
На відео розвідники показали частину сирійських найманців, яким виготовили паспорт за 5 діб. Москва вербує сирійців через туристичні фірми й в основному там, де панує розруха. Зокрема й через те, що РФ бере участь у війні в Сирії. Спершу сирійцям пропонують роботу охоронцями на нафтопереробних обʼєктах в Якутії, а потім заманюють на більш оплачувану роботу в Бурятії. Але в Улан-Уде найманців чекатиме мобілізація в 5-ту окрему гвардійську танкову бригаду (В/Ч 46108) й участь у війні проти України.
В українській розвідці заявляють, що рекрутинг сирійців є свідченням погіршення морально-психологічного стану ЗС РФ через високі втрати, які треба поповнювати для подальших мʼясних штурмів.
Нагадаємо, 30 січня ЗМІ писали, що РФ збирає 20-тисячне військо найманців в Африці.
24 січня на Донбасі помітили найманців з Малайзії, яких супроводжували колишні "вагнерівці".