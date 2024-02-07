"Грубо спілкувалися російські прикордонники": українка померла на кордоні з РФ, — соцмережі

Літня жінка померла в нейтральній смузі між КПП "Колотилівка" і КПП "Покровка", розповіли в пабліку. Наразі це єдиний прикордонний перехід між Росією та Україною.

На прикордонному переході між російським КПП "Колотилівка" та українським "Покровка" померла громадянка України. Про це 7 лютого повідомив Telegram-канал "Пепел", що висвітлює події в Бєлгородській області.

Автори каналу заявили з посиланням на свої джерела, що жінка померла в "нейтральній смузі", намагаючись перейти кордон. За їхніми даними, інцидент стався в другій половині січня.

"Літній українці, з якою грубо спілкувалися російські прикордонники, стало погано під час переходу", — ідеться в публікації.

Повідомляється, що українку виявив хлопець, який також переходив гуманітарний коридор. Поки він намагався привести жінку до тями, вона померла. За інформацією каналу, хлопцю довелося кілька годин тягнути тіло жінки по снігу до кордону з Україною, оскільки прикордонники не мають права заходити в цю зону.

Раніше, 6 лютого, автори каналу також заявили, що, за їхніми даними, на пункті пропуску зник 40-річний чоловік. За їхніми даними, він встиг зробити один дзвінок, після чого його забрали співробітники ФСБ.

Нагадаємо, 6 серпня Мінреінтеграції заявило про відновлення роботи прикордонного пункту пропуску "Колотилівка-Покровка" на кордоні Бєлгородської області РФ і Сумської області України. Чиновники уточнили, що через КПП пускатимуть українців, які виїхали з окупації через територію РФ.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 9 серпня зазначила, що через гуманітарний коридор "Колотилівка-Покровка" щодня проходять сотні людей.