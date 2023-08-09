"Виїжджати можна і потрібно": Верещук пояснила, як українцям у РФ повернутися додому (відео)

Прикордонні переходи між Україною та Росією були закриті з початку повномасштабного вторгнення, однак нещодавно один з них запрацював. На пункті пропуску біженцям потрібно буде мати будь-який документ, не обов'язково паспорт, розповіла Верещук.

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Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала українських біженців, які опинилися на території Російської Федерації, повертатися додому через гуманітарний коридор "Колотилівка-Покровка". Про це вона повідомила в ефірі "Суспільного".

"Виїжджати (з Росії, — ред.) можна і потрібно через гуманітарний коридор Колотилівка – Покровка", — сказала Ірина Верещук.

Вона зазначила, що цей пункт пропуску розташований між Сумською областю та Бєлгородською областю (Росія). Запрацював він із суботи, 5 серпня. Зі слів Верещук, щодня через цей гуманітарний коридор проходять сотні людей. Своєю чергою влада України допомагає біженцям, які повернулися, дістатися автобусами до Харкова або евакуаційним потягом до Києва.

Також від Покровки до Краснопілля курсують безоплатні автобуси. Вже там розташований перший фільтраційний пункт, де можна відпочити, отримати медичну та гуманітарну допомогу, та всю інформацію для подальшого пересування. Зокрема, для того, аби повернутися до України, біженцям не потрібно мати український паспорт, натомість прикордонники приймають будь-які інші документи.

"Окупанти можуть відібрати чи знищити паспорт. Часто через його відсутність люди не можуть наважитися на виїзд із небезпечних територій. Я закликаю використати цю можливість і перейти на контрольовану територію через діючий гуманітарний коридор", — додала вона.

Нагадаємо, 6 серпня у Мінреінтеграції заявили про відновлення роботи прикордонного пункту пропуску "Колотилівка-Покровка" на кордоні Бєлгородської та Сумської областей.

На КПП працює волонтерський гуманітарний центр, де всім охочим дають безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу. У центрі можна переночувати.

Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що від початку війни понад 18 тисяч українців повернулися додому через кордон із РФ і Білоруссю, зокрема люди їхали через Сумську та Волинську області.

"Колотилівка-Покровка" — це автомобільний пункт пропуску через українсько-російський кордон. Він розташований на другорядному шосе, яке з'єднує районний центр Краснопілля Сумської області з російським селищем Красна Яруга Бєлгородської області.