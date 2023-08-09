"Выезжать можно и нужно": Верещук объяснила, как украинцам в РФ вернуться домой (видео)

Пограничные переходы между Украиной и Россией были закрыты с начала полномасштабного вторжения, однако недавно один из них заработал. На пункте пропуска беженцам нужно будет иметь любой документ, не обязательно паспорт, рассказала Верещук.

Related video

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинских беженцев, которые оказались на территории Российской Федерации, возвращаться домой через гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка". Об этом она сообщила в эфире "Суспільного".

"Выезжать (из России, — ред.) можно и нужно через гуманитарный коридор Колотиловка — Покровка", — сказала Ирина Верещук.

Она отметила, что этот пункт пропуска расположен между Сумской областью и Белгородской областью (Россия). Заработал он с субботы, 5 августа. По словам Верещук, ежедневно через этот гуманитарный коридор проходят сотни людей. В свою очередь власти Украины помогают вернувшимся беженцам добраться автобусами в Харьков или эвакуационным поездом в Киев.

Также от Покровки до Краснополья курсируют бесплатные автобусы. Уже там расположен первый фильтрационный пункт, где можно отдохнуть, получить медицинскую и гуманитарную помощь, и всю информацию для дальнейшего передвижения. В частности, для того, чтобы вернуться в Украину, беженцам не нужно иметь украинский паспорт, зато пограничники принимают любые другие документы.

"Оккупанты могут отобрать или уничтожить паспорт. Часто из-за его отсутствия люди не могут решиться на выезд из опасных территорий. Я призываю использовать эту возможность и перейти на контролируемую территорию через действующий гуманитарный коридор", — добавила она.

Напомним, 6 августа в Минреинтеграции заявили о возобновлении работы пограничного пункта пропуска "Колотиловка-Покровка" на границе Белгородской и Сумской областей.

На КПП работает волонтерский гуманитарный центр, где всем желающим дают бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь. В центре можно переночевать.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что с начала войны более 18 тысяч украинцев вернулись домой через границу с РФ и Беларусью, в частности люди ехали через Сумскую и Волынскую области.

"Колотиловка-Покровка" — это автомобильный пункт пропуска через украинско-российскую границу. Он расположен на второстепенном шоссе, которое соединяет районный центр Краснополье Сумской области с российским поселком Красная Яруга Белгородской области.