Думали, що здає чоловіків ТЦК: натовп напав на жінку і її дитину, є постраждалі (фото, відео)

Близько сотні людей перекрили дорогу в селі Космач на Івано-Франківщині та зупинили автомобіль, в якому їхала жінка з 6-річною дитиною. Громадяни почали бити транспорт та намагалися витягнути постраждалу з салону через вікно.

У вівторок 6 лютого в селі Космач Івано-Франківської області натовп громадян напав на жінку, заявивши, що вона "наводчиця військкомату". Про це розповіла постраждала Іванна Ванджурак у своєму Facebook.

Інцидент трапився, коли Ванджурак разом з 6-річною донькою їхала на пошту.

"У самому центрі біля заправки мене зупинив натовп розлючених жінок, з яких деякі особи були у великому стані алкогольного спʼяніння, у них були в руках дубинки, біти, різні залізні металеві штуки", — розповіла вона.

Натовп відразу почав питати, хто вона така, куди їде, чому приїхала до їхнього села. Жінка пояснила та показала свій телефон, після чого її відпустили. Коли та поверталася вже додому, її автомобіль знову зупинили.

"Я встигла замкнути двері і відкрила вікно, і декілька осіб почали мене знову питати хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають, і що я наводчиця військкомату!" — пояснила Іванна Ванджурак.

З її слів, натовп почав кричати з погрозами, що вона приїхала до них в село, аби "здавати їхніх чоловіків". Після цього місцеві жителі почали бити її машину — трясти, хотіли перевернути. Крім цього, вони намагалися витягнути жінку з салону авто через вікно, виривали їй волосся, забрали ключі. Крім цього, одна з жінок запхнула біту у вікно та вдарила по голові дитину.

Вирване волосся жінки

Жінку врятували дві її знайомі, вона впустила їх в автомобіль. Одна з них взяла дитину на руки та почала її прикривати собою, інша допомагала вирватися з рук натовпу. Інцидент тривав близько 15-20 хвилин.

"Потім вони якось відчинили з мого боку двері і хотіли мене витягнути, я навіть уявити не можу що б тоді було. Але в один момент один вуйко закричав, що всі сюда, це не та машина, яка нам потрібна була, ми попутали", — розповіла жінка.

У результаті події у жінки діагностували струс мозку, а в дитині перебитий ніс.

Постраждала дівчинка Постраждала дівчинка

Реакція поліції на інцидент у селі Космач

У пресслужбі поліції Івано-Франківської області повідомили, що в результаті конфлікту постраждали троє людей, серед яких неповнолітня дитина. ЇХ доставили до місцевої лікарні.

"Поліцейські з’ясували, що мешканці отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюджена по локальних групах у соціальній мережі. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулись сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели з мешканцями роз’яснювальні бесіди, після цього люди розійшлися. Натомість питання щодо надання правової кваліфікації події буде вирішене після результатів експертиз від медиків.

Нагадаємо, 6 лютого адвокатка Катерина Онищенко повідомила, що в ТЦК та СП проводять інтенсивні перевірки, проте це не знижує рівень правопорушень.

Раніше повідомлялося, що за ухилення від мобілізації засудили чоловіка, якому нібито провели ВЛК без присутності лікарів. З його слів, він зіткнувся з неправомірними діями працівників ТЦК.