"Ми допомогли Україні": Росія втратила у війні 300 000 військових, — Столтенберг (відео)

За словами генсека НАТО, подальша підтримка Києва не є "благодійністю", оскільки відповідає інтересам безпеки альянсу.

Російська Федерація втратила у війні проти України 300 000 військовослужбовців. Про це сказав генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції з радником президента США з національної безпеки США Джейком Салліваном у Брюсселі 7 лютого.

Столтенберг повідомив, що минулого тижня почув у Вашингтоні "рішучу підтримку" Києва з боку лідерів Конгресу — як республіканців, так і демократів. Він підкреслив, що подальша американська допомога Україні "життєво важлива".

Генсек НАТО зазначив, що допомога українській армії — це не "благодійність". За його словами, Перемога Москви послабить альянс і додасть сміливості не тільки РФ, а й Китаю, Ірану та Північній Кореї.

"Витративши невелику частину наших військових бюджетів, ми допомогли Україні знищити значну частину боєздатності Росії. Наша підтримка також є прикладом істинного трансатлантичного поділу тягаря, де і Європа, і Північна Америка роблять вирішальний внесок у збереження свободи України", — сказав він.

За інформацією Столтенберга, Росія втратила у війні з Україною 300 000 військових, понад 1000 бронемашин і понад 100 літаків.

Втрати РФ у війні: що відомо

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України від 7 лютого, від початку повномасштабної війни ліквідовано близько 390 000 російських окупантів. Також повідомляється про знищення більш ніж 11000 броньованих бойових машин і більш ніж 300 літаків ворога.

Дані Генштабу ЗСУ від 7 лютого Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Зі свого боку російська служба BBC 26 січня опублікувала розслідування, засноване на відкритих джерелах, згідно з яким, в Україні загинули не менше ніж 43 тисячі російських військовослужбовців. За даними журналістів, майже 50% усіх бойових втрат РФ припадає на цивільних, які вступили до ЗС РФ уже після початку повномасштабного вторгнення.

За даними польського видання Gazeta Polska Codziennie від 8 січня, якщо нинішній рівень втрат російських агресорів збережеться, то до кінця 2023 року загальна кількість загиблих і поранених в Україні може сягнути позначки в 500 000 військовослужбовців.