ЗС РФ застосували ракету "Циркон" по Києву: ЗСУ могли її перехопити, — Defense Express

За даними військових оглядачів, від падіння ракети утворилася вирва біля опори ЛЕП, але ймовірно, це не була її мета.

Імовірно, під час обстрілу Києва 7 лютого Росія застосувала протикорабельну ракету "Циркон", однак є ознаки того, що вона була перехоплена українськими захисниками. Про це пишуть військові оглядачі видання Defense Express.

"На це вказують фото, які з'явилися в мережі з повідомленнями про її збиття. Зокрема, на одному з уламків присутнє маркування "3М22", що відповідає саме цій ракеті, яка разом із Х-47 "Кинджал" входить до так званих "вундерваффе" Путіна", — йдеться в матеріалі видання.

Передбачувана деталь ракети "Циркон"

Оглядачі вказали, що уламки було виявлено в Дніпровському районі — від удару ракети утворилася воронка біля опори лінії електропередач (ЛЕП), ракета пошкодила підземні кабелі. Враховуючи, що "Циркон", на думку видання, не був націлений на ЛЕП, можна припустити, що ракету знищили. Водночас у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ згадуються тільки крилаті ракети типу Х-555/101 і "Калібр".

Згідно з інформацією, отриманою від джерел видання, фрагментація ракети робить її складно ідентифікованою. Крім того, мало що відомо про "Циркон", оскільки її не демонстрували публічно.

"Нагадаємо, що навіть статус цієї ракети у РФ невизначений і вона то оголошується прийнятою на озброєння, то потім виявляється, що відповідного наказу немає", — зазначають оглядачі.

Однак, за даними Defense Express, уламки, виявлені сьогодні, відповідають уламкам ще однієї неідентифікованої ракети, яку противник використовував раніше і яку також вважали "Цирконом". Таким чином, можливо, що цю ракету противник використовував не вперше.

"Що стосується ЗМ22 "Циркон", то в Росії її називають "гіперзвуковою", хоча, ймовірно, вона, як і Х-47 "Кинджал", працює на твердому паливі і просто розганяється до високої швидкості, імовірно, до 9 Махів. Дальність її запуску зазвичай оцінюють у 600 км, іноді заявляють і 1000 км", — пояснили оглядачі.

Нагадаємо, про те, що під час атаки на Київ ЗС РФ, імовірно, застосували протикорабельну ракету ЗМ22 "Циркон" повідомляв також моніторинговий Telegram-канал Monitor, який відзначив незвичайну траєкторію руху ракети. Оглядачі також підкреслили, що ракета не долала звуковий бар'єр, хоча в Росії було заявлено, що це гіперзвукова ракета.

Обстріл Києва 7 лютого — останні новини

Уранці 7 лютого Збройні сили РФ завдали масованого удару по Україні із застосуванням ракет різного типу. Вибухи лунали в Києві та області, Харкові, Миколаєві та на Львівщині.

У Києві росіяни обстріляли багатоповерховий житловий будинок у Голосіївському районі, що призвело до жертв серед цивільного населення. А на межі Деснянського та Дніпровського району внаслідок падіння уламків пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі. За останніми даними Київської міської державної адміністрації, загинуло четверо людей, ще 40 дістали поранення різного ступеня тяжкості.