Танки, артилерія та авіація: в РФ розповіли про провали бойової техніки на фронті

Російсько-українська війна продемонструвала неспроможності багатьох прогнозів розвитку військової справи та потребувала переоцінити роль різних видів зброї, зауважив ексначальник Генштабу Росії Юрій Балуєвський.

Колишній начальник Генштабу Російської Федерації Юрій Балуєвський заявив, що війна показала проблеми російського озброєння. Про це повідомило видання "Армейский стандарт".

Балуєвський зауважив, що російсько-українська війна стала перевіркою всіх складових військової справи. Йдеться про тактику, стратегії, організаційні структури військ, випробування боєм майже всіх нестратегічних видів та зразків озброєння та техніки. Він вважає, що війна показала неспроможності багатьох прогнозів розвитку військової справи і потребувала переоцінити роль різних видів зброї.

Російські танки

Балуєвський зазначив, що танк "став однією з головних жертв досвіду бойових дій останніх двох років". З його слів, танки легко виявити та уразити. Крім цього, російська машина є вразливою до мін. Крім цього, танки мають недостатній захист від баражуючих боєприпасів і FPV-дронів.

Російська артилерія

Юрій Балуєвський вважає, що еволюція артилерії змінює принципи контрбатарейної боротьби, оскільки на перший план дедалі частіше виходять безпілотні розвідники та навідники.

Він наголосив, що російські розробники артилерійських систем залишається "в ролі наздоганяючих". Оскільки артилерія НАТО має перевагу завдяки переходу на 155-мм гармати з довжиною ствола 52-го калібру, а в перспективі 58–60-го калібрів та розробки 155-мм снарядів надвеликої дальності.

"СВО виявило значне відставання вітчизняної артилерії та ракетних систем і потребує пріоритетного кардинального їх переозброєння найближчими роками", — сказав Юрій Балуєвський.

Російська авіація

Колишній начальник Генштабу Росії заявив, що у російсько-українській війні присутня проблема ефективного придушення протиповітряної оборони противника. В результаті чого стали неможливі усталені форми застосування авіації, мова йде про повітряну наступальну операцію та масовані авіаудари.

Нагадаємо, 5 лютого бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що українські військові знищили російський наземний колісний безпілотник.

4 лютого стало відомо, що бійці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Нацгвардії уразили російські танки Т-72 і Т-55. Це вдалося зробити за допомогою FPV-дрона.