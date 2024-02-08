Спецоперація "Говерла": бійці ССО вибили російських десантників з панівної висоти (відео)

Метою операції було захоплення опорного пункту противника на панівній висоті. Взяти його під контроль підрозділам Сил оборони не вдавалося кілька місяців.

На одній з ділянок фронту бійці Сил спеціальних операцій провели надскладну спецоперацію. Завдяки цьому українським захисникам вдалося покражити свої тактичні позиції. Про це повідомляє пресслужба ССО.

"Метою операції було захоплення опорного пункту противника на панівній висоті. Взяти його під контроль підрозділам Сил оборони не вдавалося кілька місяців", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що над плануванням операції працювали тривалий час.

"Під прикриттям засобів вогневої підтримки, РЕБ та БпЛА оператори висунулися для проведення спеціальних дій. Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон", — йдеться в повідомленні.

Далі бійці ССО провели зачистку "опорника", встановили над ним повний контроль і після цього туди змогли зайти підрозділи Сил оборони.

Нагадаємо, що ЗС РФ оновили тактику під Роботиним. Вони артилерією випалюють все навколо, підганяючи "Солнцепек", щоб ЗСУ не могли ніде сховатися.

Раніше повідомлялося, що у прикордонних з Росією Чернігівській та Сумській областях почастішали заходи ворожих ДРГ. Вони "полюють", як на військових Сил оборони, так і на цивільне населення.