Перекинули полки до кордону: ЗС РФ можуть піти в наступ із Бєлгородської області, — ISW

Фіксуються активні позиційні бої вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна без підтверджених змін лінії фронту. Аналітики не виключають, що ЗС РФ можуть здійснити диверсійні тактичні рейди на Харківщину.

Війська РФ можуть атакувати Харківську область із Бєлгородської області з метою відволікання і розосередження українських збройних сил від операцій у районі Куп'янська, Сватове та Кремінної, де наразі ведуться активні бойові дії. Про це повідомив у звіті Американський Інститут вивчення війни ISW.

Ще одним аргументом, що підтримує такий сценарій, є інформація про переміщення окремих підрозділів Росгвардіі в прикордонні райони Бєлгородської області.

Посилаючись на заяву українського військового аналітика Костянтина Машовця, експерти повідомляють про перекидання 900-го і 902-го полків 116-ї бригади спеціального призначення Росгвардіі з окупованих територій Донецької області в Бєлгородську область на початку лютого. Машовець зазначає, що ці полки мають значну артилерійську міць, що, імовірно, і послужило причиною їхнього перекидання в Бєлгородську область.

Однак в ISW висловлюють сумніви в тому, що російські збройні сили зможуть провести великомасштабні наступальні операції на території Харківської області. Наразі на цьому напрямку спостерігаються лише позиційні бої вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна, і немає підтверджених даних про зміну лінії фронту.

На момент публікації матеріалу українське командування не коментувало інформацію про те, що ЗС РФ можуть здійснити диверсійні тактичні рейди на Харківщину з території Бєлгородської області.

Нагадаємо, український командир Станіслав Краснов розповів, що бої під Куп'янськом тривають без пауз і вихідних. Ворог безперервно тисне, намагаючись захопити панівну висоту.

Представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш зазначав, що ЗС РФ сконцентрували в районі Куп'янська 42 тисячі військових. Однак не всі ці окупанти перебувають на лінії зіткнення.