Бої по всьому фронту: ЗС РФ просунулися в районі Горлівки та Донецька, — ISW (карти)

За даними аналітиків, на лівому березі Дніпра в районі Кринок просувалися як українські військовослужбовці, так і окупаційні підрозділи.

Російські війська домоглися підтверджених успіхів на захід від Горлівки та в прикордонному районі Донецької та Запорізької областей на тлі позиційних боїв по всій лінії фронту. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 7 лютого.

На геолокованих кадрах, опублікованих 7 лютого, видно, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Нью-Йорка (на захід від Горлівки). Міноборони РФ заявило, що російські війська відбили атаки ЗСУ на північний захід від Горлівки в районі Шумів і Південного.

Повідомляють, що біля Горлівки діють оператори дронів із загону "Російські яструби" (33-й мотострілецький полк 1-го армійського корпусу "ДНР").

Донецьк

Російські війська також нещодавно домоглися підтверджених наступів на захід і південний захід від Донецька. На геолокованих кадрах за 7 лютого видно, що ЗС РФ просунулися до східної околиці Георгіївки, а кілька "військкорів" заявили, що російські війська закріпилися в населеному пункті.

Додаткові геолоковані кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що підрозділи російської 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) просунулися в східну частину Новомихайлівки вздовж вулиці Леніна. Це відповідає твердженням кількох російських блогерів про те, що ЗС РФ зайшли в східну частину Новомихайлівки.

Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки, Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Перемоги й Новомихайлівки.

Бахмут

Район Бахмута

7 лютого в районі Бахмута тривали обмежені позиційні бої без підтверджених змін на лінії фронту. Повідомляли про позиційні бої на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута біля Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки.

Авдіївка

Авдіївка

ЗС РФ продовжували наступ у північній частині Авдіївки, але 7 лютого не було підтверджених змін у цьому районі. Низка російських "військкорів" стверджувала, що ЗС РФ просувалися на південь Залізничним провулком на північному заході Авдіївки.

За даними одного з російських джерел, деякі підрозділи під час маневру в Залізничному провулку спробували відрізати частину сил ЗСУ.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська досягли північної частини в Залізничному провулку. Російські джерела стверджували, що ЗС РФ просунулися на захід у бік "АКХЗ". За словами Машовця, російські сили зосереджені на перехопленні вулиці Грушевського, якою йде постачання ЗСУ до коксохіму.

Російські "військкори" стверджують, що під контролем ЗС РФ перебуває від 18% до 20% Авдіївки.

Кринки

Кринки

На лівому березі Дніпра є підтверджені просування і у ЗСУ, і у ЗС РФ. Українські захисники просунулися на схід, російські окупанти — на південь.

Нагадаємо, що Росія зосередила 70 тисяч солдатів на лівому березі Дніпра, що вдвічі більше ніж біля Авдіївки.

Також Фокус у своєму матеріалі розповів, як змінилася лінія фронту за останній місяць у районі Авдіївки та Куп'янська.