Вдвічі більше за Авдіївку: Росія зосередила 70 тисяч солдатів на лівому березі Дніпра

Зараз немає жодного сенсу говорити про наступ на цьому напрямку, але в майбутньому з лівобережжя Дніпра можна буде проводити рейди для руйнування комунікації в тилу ворога, говорить експерт Сергій Грабський.

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Росія зосередила на лівому березі Дніпра 70 тисяч солдатів. Це вдвічі більше, ніж на Авдіївському напрямку. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський.

На його думку, російські окупанти не вважають, що їм щось загрожує на лівому березі Дніпра в Херсонській області і зосередили там чималі сили, але ЗСУ важливо утримувати там позиції — вони відтягують на себе 70 тисяч росіян.

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"Це дуже багато. Під Авдіївкою воює 40 тисяч. Уявіть собі, якби на додачу до тих 40 ще щонайменше половина цього контингенту була перекинута, наскільки б ускладнилася ситуація Сході України", – зазначив експерт.

При цьому він вказав, що захисники України не дають ворогові інтенсивніше обстрілювати правобережжя Дніпра.

"Утримуючи цю смугу, ми не даємо противнику можливість використовувати великокаліберні міномети. Ми певною мірою обмежуємо використання артилерійських систем проти мирного населення правого берега. Ця боротьба для нас має сенс", – підкреслив Грабський.

Він додав, що про наступ на лівому березі зараз не йдеться, але в майбутньому звідти можна буде проводити рейди, щоб руйнувати комунікації окупантів в тилу.

Нагадаємо, що експерт Олександр Коваленко розповів, що попри розширення плацдарму ЗСУ в Кринках на лівобережжі Херсонщини не можна говорити, що це якийсь "хук" ворогові у відповідь на намагання просуватися по Авдіївці.

18 січня повідомлялося, що ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Херсонщини, про що заявила начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.