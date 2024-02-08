Зібрав рюкзак, але захворів: українець отримав повістку і поїхав на відпочинок в Карпати

Чоловік подзвонив лікарці та поскаржився на підвищену температуру. Пізніше він заявив, що мав сильний біль у попереку і лікувався гімнастикою.

В Україні засудили за ухилення від мобілізації чоловіка, який після отримання "бойової повістки" відправився відпочивати у Карпати. Про це відомо з вироку Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 5 січня.

Ім’я та вік обвинуваченого невідомі, однак зазначено, що він є фізичною особою-підприємцем (ФОП). Він стояв на обліку як військовозобов’язаний та 5 грудня 2022 року був визнаний ВЛК придатним до служби. Права на відстрочку чоловік не мав.

7 грудня того ж року йому вручили під підпис повістку. 11 грудня призовник мав приїхати у ТЦК, звідки його разом з іншими мобілізованими відправили б у навчальний центр. Однак у призначену дату на підприємця так і не дочекались, що кваліфікували як ухилення від призову.

Під час допиту чоловік свою вину не визнав. Він пояснив, що проігнорував повістку через хворобу. Після отримання повістки чоловік поїхав "на один із заходів" у Карпати (Соколівський район Львівської області). Там українець нібито захворів, а саме його почав мучити "сильний біль в попереку". Сімейна лікарка порадила звернутись до медиків за місцем перебування.

Ухилянт пройшов обстеження в Моршинському санаторії, і там у нього виявили "підозру на пієлонефрит". 9 грудня він дзвонив у ТЦК та повідомив про свою хворобу, 11 грудня спробував додзвонитись ще раз, але слухавку не взяли.

"Разом з тим він готувався для проходження військової служби у Збройних Силах України, придбав необхідні речі, зібрав рюкзак та планував приїхати в Тернопіль зранку 11 грудня 2022 року, щоб о 19.00 годині прибути у військкомат. Він розумів наслідки неявки у вказаний у повістці час, а саме настання кримінальної відповідальності за ухилення, однак не зміг з’явитися за станом здоров’я та вважає причину своєї неявки поважною, при цьому наміру ухилитися від явки у військкомат у нього не було", — зазначається у вироку.

Підприємець розповів, що після 11 грудня "проходив лікування, а саме займався нетрадиційними методами лікування, гімнастикою". У ТЦК чоловік не приходив, бо розумів, що йому загрожує покарання. Окрім того, ухилянт боявся, що після мобілізації його "можуть вбити на війні".

Представник ТЦК розповів, що ще під час вручення повістки підприємець переконував у своїй неготовності служити. Свідку тоді здалося, що українець "шукає варіанти як ухилитися".

Сімейна лікарка згадала деталі розмови з пацієнтом. Чоловік розповів, що знаходиться "на відпочинку у Карпатах" і погано себе почуває через підвищену температуру. Медикиня порадила йому випити "Парацетамол" та в разі погіршення стану звернутись у місцеву лікарню.

Ухилянта визнали винним та засудили до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області викрили місцевого депутата, який допомагав ухилянтам. Чиновник добував завдяки своїм зв’язкам довідки про непридатність, які дозволяли виїзд за кордон.

Дрон з тепловізором виявив чоловіків, які рухались до кордону. Як пізніше з’ясувалось, це була вже не перша їхня спроба втекти з України.