Вогнева міць на колесах: у Саудівській Аравії підуть у серію міномети ALAKRAN (відео)

Мінометні комплекси вирізняються здатністю легко інтегруватися практично в будь-який автомобіль з колісною формулою 4×4 і вантажопідйомністю не менше ніж 2 тонни. А розгортання системи займає не більше 25 секунд.

Компанія NTGS і оборонний конгломерат Саудівської Аравії ERAF оголосили про укладення партнерської угоди, спрямованої на локалізацію виробництва та інтеграцію мобільної мінометної системи ALAKRAN на відповідну автомобільну платформу. Про це 8 лютого повідомили оглядачі Defence Blog.

Ця угода, пишуть автори публікації, є стратегічним кроком відповідно до програми Saudi Vision 2030, спрямованої на зміцнення економіки шляхом використання місцевих комплектуючих і робочої сили. Відповідно до угоди, ERAF очолить місцеве виробництво і буде ексклюзивно продавати комплекси ALAKRAN для армії Саудівської Аравії.

Що відомо про мінометний комплекс

Іспанська мінометна система ALAKRAN — це 122-мм озброєння, розроблене для розв'язання ключових тактичних завдань, що виникають на сучасному полі бою. Завдяки повністю цифровим і автоматизованим функціям, мінометна система забезпечує зручне управління і довела свою ефективність у різних оперативних умовах, включно з міською, пустельною, лісовою, гірською і сніжною місцевістю. Зазначається, що ця система вже розгорнута в декількох зонах активних конфліктів по всьому світу.

Однією з відмінних рис системи є її здатність легко інтегруватися практично в будь-який автомобіль з колісною формулою 4×4 і вантажопідйомністю не менше 2 тонн.

Мінометний комплекс ALAKRAN

"Використовуючи запатентовані технологічні досягнення, ALAKRAN перевершує своїх конкурентів, забезпечуючи чудову мобільність, точність, вогневу міць і безпеку екіпажу", — пишуть оглядачі.

Мінометна установка виконана у вигляді модуля, який швидко пристосовується до обраного шасі. Дульнозарядний міномет із квадратною опорною плитою укріплений у кормовій частині авто на рамі з гідравлічним приводом, яка повертається у вертикальній площині. Плита може швидко спускатися на ґрунт, а підготовка до стрільби не займає багато часу.

Зворотним чином комплекс може швидко згорнути установку і поміняти місце дислокації, забезпечуючи високу маневреність. Переведення з бойового положення в похідне займає 15-25 с, що дає змогу зменшити уразливість системи та її розрахунку.

Максимальна скорострільність міномета становить 12 пострілів за хвилину, але тільки в першу хвилину. Далі нормальний режим стрільби — 4 постріли на хвилину. Річ у тім, що ALAKRAN вважається одним із найлегших 120-мм мінометів, тож максимальна скорострільність створює доволі напружений режим із погляду розігріву порівняно легкого ствола.

Раніше повідомлялося, що американські військові під час навчань продемонстрували стрільбу нового мінометного транспортера AMPV M1287. Ця 120-мм зброя з системою управління вогнем M95 призначена для забезпечення непрямої вогневої підтримки танків і здатна уражати цілі на дистанції 7,2 км.