Франція замовила модернізацію танків Leclerc: що відомо

Французькі танки мають відповідати всім сучасним вимогам на полі бою, тому Leclerc отримає оновлену оптику.

Компанія Nexter отримала замовлення від Управління закупівель і технологій Міністерства оборони Франції на модернізацію прицілів Leclerc. Про це повідомляє пресслужба концерну KNDS, до якої входить французький виробник.

Франція замовила оновлення прицілів на модернізовані танки Leclerc XLR, щоб засоби спостереження відповідали найсуворішим вимогам сучасного поля бою. Планується інтегрувати комплекс PASEO. Танк отримає новий приціл для командира і навідника. Приціли є основними засоби виявлення, наведення і ураження ворожих цілей.

Зазначається, що нові приціли базуються на 30-річному досвіді Safran Electronics & Defense. Оптико-електронне ядро системи озброєння танка Leclerc є цифровим, щоб покращити якість та кількість потоку даних за будь-яких погодних умов. Також аналогову відеосистему танка Leclerc замінили на цифрову.

Leclerc XLR — це глибока модернізація базового французького танку. Вона має посилений захист, нову дистанційно керовану башту, приціли останнього покоління і системою SCORPION. Перші танки вже надійшли на озброєння французької армії, а всі машини з оновленням надійдуть у військо до 2035 року.

Нагадаємо, у Греції представили глибоку модернізацію танків Leopard 1A5, яка передбачає інтеграцію динамічного захисту і козирку на башту.

5 вересня Франція модернізувала танки Leclerc для боїв у міській забудові.